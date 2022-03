https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tras su fallecimiento Zaira Nara y un pedido muy especial a Telefe en homenaje a Gerardo Rozín

Zaira Nara hizo una importante sugerencia a Telefe, en medio del gran dolor que invade a su corazón por la lamentable partida del productor y conductor Gerardo Rozín.

La modelo subió a sus historias de Instagram, una fotografía del amplio estudio donde se graba "La Peña de Morfi" todos los domingos en los espacios de Telefe y aprovechó para develar el nombre que ella le otorgará de ahora en más: "Estudio Gerardo Rozín".

Habrá que ver si las autoridades del canal tricolor se animan a hacer una realidad este deseo de Zaira Nara, quien sin importar que eso no se haga oficial, expresó: "Para mí ya se llama así. Porque era, es y será su lugar".

La despedida de Zaira Nara para Gerardo Rozín

La hermana de Wanda Nara compartió durante muchos años con el productor de televisión e hizo honor a todo lo vivido junto a él en un sentido post en Instagram: "Desde la primera reunión que tuvimos, en la que me dijiste: 'Armé este programa para vos, en 15 días me bajo'. Y yo tan desconfiada te dije: 'mirá si te vas a bajar de un éxito en Telefe' y así fue, a los 15 días después de prepararme y darme las herramientas necesarias, te bajaste y me dejaste al mando del programa".

Zaira publicó hermosas fotos junto a Rozín en distintos momentos de "Morfi, todos a la mesa" y habló de la última vez que vio al conductor: "Y ahora, hace unos días… Tuvimos una reunión tan linda, la cual te agradezco tanto, en la que hablamos de un proyecto que hubiera sido tan importante para ambos, en el que una vez más me tenías en cuenta para pisar fuerte, cuando yo creía que me quedaba enorme. Confiabas más vos en mí, que yo misma".

La presentadora de televisión develó que Gerardo le llegó a confesar que no le quedaba mucho tiempo: "En esta última reunión tampoco te creí, me dijiste 'me estoy muriendo' y yo como siempre desconfiada y un poco tratando de seguir con nuestro humor, no te creí. Ni te quise creer. Y no me estabas mintiendo".

Zaira agradeció a Rozín por todas las herramientas que le brindó para su carrera profesional y también para enfrentar el dolor de su muerte: "Una vez más, me estabas preparando para lo que se venía, te preocupabas de no preocuparme con las noticias de tu salud. Pero esta vez, quisiste verme y eso te lo voy a agradecer siempre".

Nara concluyó su homenaje a Gerardo al asegurar que la televisión no será lo mismo sin él: "Fuiste y serás la primera persona que supo reconocerme, impulsarme y acompañarme. Gracias por pensar aquella vez en mí. Y gracias por confiar y decirme siempre la verdad, lamentablemente tan dura esta última vez".