El técnico del Dinamo de Kiev cree que el deporte debe estar "afuera del conflicto"

Lunes 14.03.2022

13:57

Mircea Lucescu, entrenador rumano en Ucrania, opinó sobre las consecuencias negativas que la guerra con Rusia trajo al deporte de ambos países.

El entrenador rumano del Dinamo de Kiev, Mircea Lucescu, consideró este lunes que "el deporte debe estar afuera del conflicto" al referirse a las sanciones por la invasión de Rusia a territorio ucraniano. "Para mí el deporte debe unirse y no debe involucrarse, es como la cultura, algo que debe permanecer fuera de los conflictos", dijo Lucescu en declaraciones a Radio Uno de Italia recogidas por el diario Tuttosport.





El director técnico con pasado en el Shaktar Donetsk de Ucrania y en los equipos italianos de Pisa, Reggiana, Brecia e Inter opinó además que "el pueblo ucraniano está orgulloso, pero este conflicto durará mucho tiempo".





Lucescu relató: "Después de la noche del ataque ruso nos quedamos en Kiev durante tres días. Luego, con la ayuda de la UEFA y la federación moldava, todos los extranjeros de los diversos equipos de Ucrania se fueron a Rumania y luego a sus respectivos países. Ahora estoy en Bucarest desde donde tratamos de ayudar a tantas personas como sea posible".





El rumano que también dirigió al Zenit de San Petersburgo de Rusia admitió: "Nunca pensé que algo así podía suceder; ucranianos y rusos vivían juntos como hermanos. Ahora el problema es todo político, no sé cómo terminará porque los ucranianos son personas orgullosas. La guerra durará mucho tiempo y no habrá ganadores. No había necesidad de llegar a este punto".

Con información de Télam.