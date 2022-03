Retenciones: el campo argentino anunció posibles medidas de fuerza en todo el país

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 14.03.2022 - Última actualización - 17:11

17:06

Desde la Mesa de Enlace repudiaron el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja y criticaron con dureza al Gobierno de Alberto Fernández. "Este tipo de señales generan falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena", aseguran.

Tras conocerse recientemente que el Gobierno decidió cerrar el registro de nuevas exportaciones vinculadas a los subproductos de soja como la harina y el aceite, lo cual generó un importante revuelo en el sector agropecuario.

El gobierno hoy hizo una declaración de guerra contra el sector productivo! Nos quiere pobres e ignorantes!! No lo vamos a permitir!! A prepara los fierros viejos que llegó el momento de defender el presente y futuro del país!! pic.twitter.com/1tjZ3UGoQK — Iván Castellaro (@ICastellaro) March 14, 2022

Es por ello que la Mesa de Enlace emitió un fuerte comunicado en el cual manifiestan su repudio ante lo sucedido y, a su vez, piden la intervención por parte del Congreso de la Nación. Asimismo, productores alientan a manifestarse en las rutas ante la medida efectuada.

"Desde la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias (CEEA) rechazamos totalmente el cierre del registro de exportaciones de harina y aceite de soja anunciados ayer por el Gobierno. Efectivamente, la historia reciente marca que, después de este tipo de medidas, viene un nuevo esquema de retenciones", aseguran.

"Por esta razones, convocamos a las fuerzas políticas legislativas a poner un orden institucional sobre la legislación en materia de impuestos a ala exportación. Este tipo de señales generan falta de confianza y de previsibilidad en todos los actores de la cadena", continúa el comunicado.

"El Gobierno sigue generando incertidumbre en la economía y enviando pésimas señales a los productores. Sin reglas, y con mensajes contradictorios constantes, se hace muy difícil seguir trabajando para generar alimentos y sacar adelante a la Argentina", dicen Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro), Federación Agraria Argentina (FAA) y la Sociedad Rural Argentina, que firman el documento.

La polémica

A través del Ministerio de Agricultura, la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, cerró la posibilidad de anotar nuevas exportaciones de la harina de soja, el mayor producto de exportación. La medida también alcanza al aceite de soja.

Esos dos derivados de la soja pagan actualmente un 31% de retenciones y la primera impresión es que el gobierno podría eliminar el diferencial histórico y subir ese tributo a 33%. Se calcula que esa suba significaría unos US$ 400 millones extras que totalizarían US$ 6.800 millones en retenciones por esos productos. A su vez el poroto de soja paga el 33%. Pero en este caso su exportación no está cerrada.