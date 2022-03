Elon Musk desafió públicamente a Vladimir Putin a un combate singular por Ucrania

Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, desafió este lunes por redes sociales al presidente ruso, Vladimir Putin, a un "combate" cuerpo a cuerpo. El ganador, propuso el multimillonario, tendrá como trofeo a Ucrania, escenario del conflicto entre Rusia y Ucrania desde hace casi tres semanas.

"Por la presente desafío a Vladimir Putin a un combate (cuerpo a cuerpo). El premio es Ucrania", escribió Musk en Twitter, donde aseguró ante las consultas de sus seguidores que su propuesta es "completamente en serio”.

I hereby challenge

Владимир Путин

to single combat



Stakes are Україна