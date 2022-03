https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Paritarias

Los docentes santafesinos votan para decidir si aceptar o rechazar la propuesta salarial

Será este miércoles en las asambleas departamentales correspondientes. La Capital elegirá entre dos mociones (una para acordar y otra para no), mientras que en Rosario las opciones son cuatro (tres de ellas por el no, pero con distintas demandas y medidas de fuerza).

Los docentes de escuelas públicas de La Capital votan este miércoles entre dos mociones generadas en la asamblea departamental, después de conocerse la propuesta de mejora salarial del gobierno de la provincia. Una plantea aceptar la oferta del 46% de incremento a pagar en cuatro tramos, mientras que la otra busca rechazarla y continuar con un plan de lucha que implicaría paros de 48 horas en las próximas dos semanas. La oferta del gobierno provincial presenta un esquema salarial similar al que ya aceptaron los gremios estatales. Esto es un primer aumento del 22% en marzo, otro del 8 en mayo, y dos de 8% cada uno, en agosto y setiembre, más el compromiso de revisión en ese último mes. En el caso de los maestros, de ser aceptada la oferta, también contarían con una suma adicional de seis mil pesos por docente en concepto de "material didáctico" a cobrarse en marzo por única vez. Con los nuevos valores, y sin tener en cuenta la suma de seis mil pesos, el salario de un docente inicial ascendería en marzo a 79 mil pesos, y llegaría a 94 mil en setiembre. Las autoridades provinciales se manifestaron expectantes de que la propuesta pueda ser aceptada, ya que es medio punto más alta que la nacional –uno de los pedidos gremiales-, y adelanta un mes el segundo tramo de aumento que el gobierno central plantea para junio. "Ello incide positivamente en el aguinaldo", explicaron. Los dirigentes sindicales, por su parte, se manifestaron prudentes pero valoraron positivamente la propuesta. Por otra parte, en la departamental Rosario se plantean cuatro mociones. Una de ellas propone la aceptación de la oferta, y las otras tres, rechazo y plan de lucha. De estas últimas, la primera sugiere paros de 48 horas semanales los días 17 y 18 de marzo y 22 y 23 del mismo mes, más movilizaciones locales y provinciales. Reclama un salario igual a la canasta familiar valuada en 130 mil pesos, y sin escalonamientos. La otra moción de rechazo induce a profundizar, incluso, el plan de lucha con paros semanales de 72 y 96 horas. Y la restante, establece también paros de 48 horas semanales para 16 y 17 de marzo, y para los días 22 y 23/3 con movilizaciones locales y provinciales.

