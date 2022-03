Censo 2022: que pasa si no completo el formulario online y qué hacer con el código si lo contesto

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El formulario se puede completar hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) dio este miércoles el puntapié inicial para el operativo del Censo 2022, que se hará el miércoles 18 de mayo. Las respuestas del censo pueden adelantarse digitalmente y el censo digital ya se puede contestar.



El censo 2022 contempla 61 preguntas, que incluyen cambios en el cuestionario por las transformaciones culturales de la última década. Las preguntas que se responden online son las mismas que se contestan al censista en el domicilio, pero el trámite digital acelera la visita al hogar.



El trámite es voluntario y no hay ninguna multa si no se responde el censo online. Sí, en cambio, la ley prevé multas para quienes no suministren información a los censistas o falsifiquen datos, que oscilan entre los mil y los 100.000 pesos.

El censo online se puede completar hasta el 18 de mayo a las 8 de la mañana. Quienes opten por responder por esta vía, igual deberán quedarse en su casa el día del censo, que será feriado.



Tras llenar el formulario online, el sistema emitirá un comprobante con un código que deberá ser informado al censista. No es necesario imprimir el código mientras de algún modo sea posible comunicárselo.



Además de dictarle el código, habrá que responderle una única pregunta: cuántas personas viven en el domicilio y de qué género son.