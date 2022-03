Sospechas de gripe A en el departamento General López

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

La ciudad de Rufino transita una baja en los casos de Covid-19 y un incremento en sintomatologías de gripe. No se puede confirmar aún que sean casos de gripe A. El director del Hospital, Carlos Colomba, aseveró que "no hay ningún caso confirmado”.

Ana Inés Dobal

Los casos activos que fundamentaron la pandemia parecen haber mermado en la ciudad de Rufino, sin embargo los síntomas y fiebres altas en jóvenes y miembros de algunas instituciones de la localidad parecen estar ligados, ahora, a casos de gripe A. No se confirma que sean pacientes con la variedad A porque no hay modo de confirmarlo con los procedimientos activos en la ciudad, pero sí que los mismos no aplican a Covid-19 y que las manifestaciones se alinearían con la sintomatología de esta gripe.

El doctor Silvio Teixido, en diálogo con El Litoral, compartió su testimonio personal ligado a casos de gripe activos en su familia: “Mi hijo, el hermano y su novia, presentaron un cuadro 'tipo gripe A', con fiebre de 39 y 40 grados, que dieron negativo en los testeos de Covid-19. Me han llamado un par de pacientes también, así que no hay dudas de que hace entre 20 y 30 días que empezó la gripe A en nuestra zona”, aseguró el médico local y agregó: “En el Hogar Santa Francisca también se registraron algunos casos”.

Otra de las especialistas que sumó su testimonio cuando se le consultó por la probable presencia de gripe fue la doctora Ana Clara Roca, quien compartió: “No tengo confirmación de gripe A, sí de gripe, no Covid 19. No tengo hisopados para gripe A, pero sí puedo confirmar que no son casos de Covid-19 porque hisopé a un personal del Santa Francisca que comenzó con síntomas y siguieron todos, y el testeo dio negativo para Covid”.

Luego, la médica aseguró que son casos de gripe, pero que no tiene la confirmación de que sean de la variante A, porque para ello se deberían hacer nuevos hisopados y eso es extremadamente complejo a nivel institucional. “Llevar adelante esa operación es difícil por las planillas y demás acciones que hay que cumplimentar con obras sociales y pedido de autorizaciones. Como yo no trabajo en el Hospital SAMCo, no lo efectué”, admitió Roca.