https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 16.03.2022

22:29

Avanzó a 16avos de final

Copa Argentina: Talleres de Córdoba goleó a Guemes de Santiago del Estero

En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto albiazul diseñó un cómodo triunfo (el primero en la temporada) y se topará con Chaco For Ever, que en la noche del martes dejó en el camino a Arsenal por penales (5-4), en Santa Fe.

Crédito: Prensa Talleres



Crédito: Prensa Talleres

El Litoral en en

Avanzó a 16avos de final Copa Argentina: Talleres de Córdoba goleó a Guemes de Santiago del Estero En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto albiazul diseñó un cómodo triunfo (el primero en la temporada) y se topará con Chaco For Ever, que en la noche del martes dejó en el camino a Arsenal por penales (5-4), en Santa Fe. En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto albiazul diseñó un cómodo triunfo (el primero en la temporada) y se topará con Chaco For Ever, que en la noche del martes dejó en el camino a Arsenal por penales (5-4), en Santa Fe.

Talleres de Córdoba, sacudido recientemente por la salida del técnico Angel Hoyos, se recuperó este miércoles por la noche por Copa Argentina y avanzó a los 16vos. de final de la competencia federal, al derrotar con claridad a Guemes de Santiago del Estero, por 4-0. En el estadio Padre Martearena de la ciudad de Salta, el conjunto albiazul diseñó un cómodo triunfo (el primero en la temporada) y se topará con Chaco For Ever, que en la noche del martes dejó en el camino a Arsenal por penales (5-4), en Santa Fe. Bajo la conducción interina de Javier Gandolfi, el elenco cordobés resolvió el compromiso con los goles de Federico Girotti (2), el colombiano Diego Valoyes y Matías Esquivel. Desde el comienzo, Talleres hizo valer su mayor jerarquía individual ante un combinado santiagueño, que se alistó con algunos suplentes y reservó jugadores para el cotejo del sábado ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, por la sexta fecha del campeonato de la Primera Nacional. Entonces, en la primera estocada a fondo, el conjunto ganador lastimó, con un desborde por derecha de Esquivel que halló al goleador Girotti en el centro del área para empujarla y marcar la apertura (18m.). Güemes buscó reaccionar y dispuso de una doble chance para nivelar la cuenta, con un remate de Marcos Fernández que se estrelló en el poste y un posterior tiro de Tomás Assennato que controló Guido Herrera en dos tiempos. Pero antes de la finalización del primer período, un pelotazo largo puesto para Valoyes le permitió al colombiano exhibir su jerarquía, para desairar al arquero rival y colocar el balón, junto a un poste, para el 2-0 (42m.) Cualquier atisbo de recuperación de los dirigidos por el DT Pablo Martel fue abortado apenas comenzado el segundo período. Es que el pibe Esquivel, que llegó desde Lanús, levantó la cabeza y lo vio adelantado al arquero Mendonca para meter un sablazo que se coló en un ángulo. Iban 25 segundos y el 3-0 resultaba lapidario. Una nueva aparición del goleador Girotti (8m.) le permitió a Talleres decorar la chapa. Después hubo tiempo para la expulsión del volante de Guemes, Nicolás Juárez (19m.), y para el debut del chico Santiago Toloza, figura de la ‘T’ en la división Reserva. El encuentro estaba definido de antemano. Talleres, con apenas 2 puntos en la clasificación de la Copa de la Liga Profesional (LPF), jugará el martes 22, a las 21.30, frente a Godoy Cruz de Mendoza, en el interzonal de la séptima fecha.

El Litoral en en

Temas: