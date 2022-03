https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Planteo de la Bolsa de Comercio de Santa Fe

Obras y proyectos para hacer de Santa Fe un "Nodo Central"

La Infraestructura para el desarrollo económico fue volcada sobre un mapa estratégico. La entidad pide no perder más tiempo y se compromete al esfuerzo para que las obras "no se detengan".

Trenes e hidrovía desde el Norte a los puertos el sur provincial y el océano; Autovía 19 hacia el Oeste y proyectarse al Pacífico; Autovía 18 port Entre Ríos al Este con un nuevo puente sobre el Paraná. Lucrecia D´Jorge explicó sobre el mapa el juego crucial del Santa Fe. Crédito: Gentileza

Por Ignacio Hintermeister SEGUIR "No esperemos que se nos colapse el Túnel Subfluvial, o quedarnos con caminos cortados". Ulises Menoza explicó la importancia de la iniciativa con la caricatura de un futuro que no es inminente, pero tampoco imposible. El vicepresidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe fue parte de la presentación del mapa de proyectos estratégicos para la ciudad de Santa Fe y el área metropolitana. "Tiene como objetivo mostrar una fotografía de la visión que tiene la Bolsa de Comercio de Santa Fe acerca de las obras de infraestructura prioritarias para el desarrollo de la región como nodo logístico", sintetizó el presidente de la entidad, Martín Vigo Lamas. "Lo que tenemos que entender es que sin obras de infraestructura no hay inversión y no se da la dinámica de generar renta. Ese círculo de infraestructura y marcos regulatorios es indispensable; sin ellas no vamos a tener inversiones", explicó el directivo poniendo de relieve la dinámica económica y el impacto social del planteo. "Lo hemos consensuado con la mesa de entidades productivas", añadió Mendoza. La entidad plantea "exigir y monitorear el avance de obras" e instruyó al Centro de Estudios para que "vaya haciendo una evaluación; hay obras que se licitan y a veces se pagan 10 veces", ironizó, en referencia a la secuencia de inflación y demoras que suele caracterizar a los emprendimientos. La mesa de los directivos de la Bolsa y un compromiso para sostener gestiones con todos los estamentos estatales; se comprometen en "infraestructura y marco jurídico para inversiones". Foto: Guillermo Di Salvatore Lucrecia D'Jorge, directora del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF, fue la encargada de plantear sobre el mapa las obras estratégicas y sus funciones logísticas. Mendoza destacó el lugar de pliegue de Santa Fe hacia el norte por la hidrovía, y los cruces viales norte-sur y este-oeste con sus funciones específicas. De la presentación participaron, además de los mencionados, el vicepresidente primero, Juan Pablo Durando; Carlos Vergara, secretario; Eduardo González Kees, director; el tesorero Carlos Sansevich; Oscar Ravasio por la cámara Arbitral de Cereales y Mauricio Katz, gerente de laboratorios. "Veíamos con preocupación obras se desvirtuaron. La maqueta centraliza las obras del gran Santa Fe metropolitano. Es un libro al que hay que agregar páginas sin mirar hacia atrás. Merecemos tener un futuro, una visión promisoria, que nuestros gobernantes entiendan que esto es una necesidad de todos", apuntó Mendoza. Conexión vial "Es importante que al proceso de licitación de la Nueva Terminal Multipropósito se incorpore la evaluación de la construcción de dicha conexión vial. Cabe destacar que la construcción del enlace vial Santa Fe-Paraná en la ubicación seleccionada reduce la inversión necesaria en conexión vial para la NTM", dice el informe de la Bolsa. Esta conexión, de acuerdo al pliego de licitación de 2015, comprendía un tramo total aproximado de 9 km. Al puerto en FF.CC. Se plantea una conexión entre la NTM y el Ramal ferroviario FFCC Belgrano Cargas, desde Sauce Viejo. En el mapa se incorpora una traza sujeta a estudio de viabilidad, que permitiría aprovechar la obra del Circunvalar Ferroviario de la ciudad de Santa Fe para acceder a la Nueva Terminal Multipropósito. En proyecto y en ejecución La conexión del ferrocarril Belgrano con el Puerto de Santa Fe plantea la rehabilitación del ferrocarril Belgrano Cargas (obras financiadas por CMEC, China), implican una reactivación de la vinculación Aviá Terai –Tostado - Laguna Paiva, razón de lo cual debería considerarse la conexión desde esta localidad con las instalaciones actuales del Puerto de Santa Fe, señala la BCSF. Sobre la autovía Ruta Nacional Nº 11, recuerda la entidad que en marzo de 2019 comenzaron obras relativas al mantenimiento y reparación integral de 445 km de la Ruta Nacional N° 11 entre Timbúes y Avellaneda. Incluye además 12 km de la variante (RN 1V11) entre Santa Fe y Recreo, y la reparación de 13 km de la RN A009 desde Puerto Reconquista hasta el empalme con la RN 11. El proyecto de conversión de la ruta en autovía está detenido. Respecto de la infraestructura en estado de ejecución, destaca el planteo de la Bolsa la circunvalar ferroviario a la ciudad de Santa Fe del Ferrocarril Belgrano Cargas, que parte de la localidad de Laguna Paiva hacia el oeste transitando en paralelo a la Ruta provincial N° 4, para luego tomar la vía paralela a la Ruta Nacional N° 11 hasta la localidad de Gobernador Candioti. A partir de allí, se proyecta la construcción de una vía que cruce el Río Salado y empalma con las vías del Ferrocarril Mitre, hacia el sur de la provincia. Este proyecto es propicio para el traslado de la producción de las provincias de Jujuy y Salta que se dirigen a las instalaciones portuarias del sur de la provincia, aunque con la vinculación estipulada en el punto anterior, podría ser también su destino el Puerto de Santa Fe. Por último, sobre la infraestructura vial existente, destaca la Ruta Nacional Nº 168; la autopista Brigadier General E. López con Rosario y el sur de la provincia de Santa Fe; la Autovía Nacional Nº 19, conexión con la provincia de Córdoba; Ruta Nº 34 con Rafaela, Sunchales, Santiago del Estero, Tucumán, Salta, Jujuy y La República de Bolivia. De parques y aeropuertos Si bien el Nodo Central incluye el aeropuerto de Paraná, que quedaría rápidamente vinculado con el nuevo puente, el planteo señala a Sauce Viejo y su vecino Parque Industrial, al que suma la usina eléctrica allí instalada. Destaca el relevamiento que el Parque Industrial Sauce Viejo cuenta con una extensión de 1.716.162 m2, de los cuales el 73,4% está dividido en 243 lotes de diferentes tamaños, y el restante 26,6% pertenece a espacios de uso común. En cuanto a las empresas en funcionamiento, para 2017 totalizaban 54 unidades de negocio en operación, 5 en proceso de construcción y 8 en etapa de proyecto. El informe añade a eso el distrito industrial Los Polígonos en el noroeste de la ciudad,que alberga a 23 empresas que se encuentran en diferentes etapas del proceso de instalación (13 ya están funcionando plenamente, 8 se encuentran en obra, 2 en distintos procesos de gestión, y 4 tienen boletos rescindidos). Sobre el Parque Tecnológico Litoral Centro recuerda su objetivo de apoyar el surgimiento de nuevas empresas de base tecnológica y elevado perfil innovador, a través de la interacción entre el sector científico y empresarial. Agrega el Parque Logístico Comercial que prevé infraestructura y servicios de uso común, para la radicación de empresas comerciales proveedoras de mercancías a nivel mayorista. El terreno se ubica en paralelo a la pista del Aeropuerto Metropolitano Santa Fe. El Ente del Parque Comercial y Logístico es el organismo instituido por ley para el desarrollo del proyecto y está integrado por la provincia de Santa Fe, los centros comerciales y gobiernos locales de la capital provincial, Santo Tomé y Sauce Viejo; y la Cámara de Mayoristas de la provincia de Santa Fe. Por último destaca el Parque Multimodal Santa Fe: Interpuertos, una iniciativa para transformar las instalaciones del ex Frigorífico Municipal en un moderno centro de transferencias de carga. Lo llevan adelante el Gobierno de la Ciudad de Santa Fe junto con la Asociación Autotransportes de Carga (AAUCAR) y la Asociación Argentina de Transportadores de Hacienda (AATHA). Traslado del puerto La Nueva Terminal Multipropósito (NTM) del Puerto Santa Fe sobre la vera del Río Paraná -km 584- plantea los muelles sobre el canal navegable troncal de la HIdrovía, hasta el cual pueden llegar buques ultramarinos. La ubicación proyectada corresponde a lo indicado por el estudio realizado por el Consorcio de Integración Regional (COINRE), y finalizado en noviembre de 2007. "Luego de realizar el análisis de la factibilidad técnica y legal y de un proceso de consulta de los diferentes actores involucrados, las autoridades provinciales seleccionaron como más conveniente la Alternativa Sur (PG) (…)". Esta alternativa fue ratificada por el decreto provincial N° 2291 del 26 de septiembre de 2006, firmado por el Gobernador Jorge Obeid. También corresponde a la ubicación utilizada para la elaboración de los pliegos de licitación pública nacional e internacional, años 2012 y 2015. En la opinión de los expertos, resulta imprescindible asegurar un calado inicial no menor a 36 pies a Puerto General San Martín / Timbúes y 28/30 pies a Santa Fe, estableciendo un cronograma de profundización progresiva conforme las necesidades del sistema, que resulten sustentables tanto económica como ambientalmente. Puente Santa Fe-Paraná Sobre el nuevo enlace vial Santa Fe-Paraná, la consultora a cargo del estudio de prefactibilidad de la obra fue ATEC. Seleccionó una traza como posible: saliendo de la ciudad de Paraná a la altura de Toma Vieja, cruza el Río Paraná, tomando la vía de la Ruta Nacional N°168 hasta cruzar el Río Colastiné. Luego continúa el camino con traza propia, en forma paralela al Río Colastiné, llegando hasta el Canal de Acceso, el cual se proyecta atravesar con un puente. A partir de allí el camino continúa paralelo al canal de acceso alejándose hacia el sur antes de cruzar el Riacho Santa Fe, donde se proyecta la construcción de otro puente. El acceso a la ciudad de Santa Fe es a través de la Circunvalación Sur. Existe otra opción, la cual el Gobierno de la provincia de Santa Fe manifestó en su momento proyectar para una segunda etapa de la vinculación, que consiste en: saliendo de la ciudad de Paraná a la altura de Toma Vieja, cruza el Río Paraná, y con traza propia continúa la vinculación al norte de la Ruta Nacional N°168, para encontrarse con la misma antes del paso por el Río Colastiné. Luego continúa de la misma forma que la vinculación descripta anteriormente. Edición Impresa El texto original de este artículo fue publicado en nuestra edición impresa.

