Con un look "total black", Miley Cyrus llegó a la Argentina y causó revuelo entre sus fans

Jueves 17.03.2022 - Última actualización - 13:37

13:21

A menos de un día de su show en el festival, la ex "Hannah Montana" pisó suelo argentino y ya causó sensaciones entre sus seguidores.

Miley Cyrus es una de las artistas internacionales más reconocidas del mundo y tiene una carrera profesional súper exitosa que viene amasando desde su juventud. País que visita, miles de fanáticos la esperan expectantes por su show repleto de sus canciones más viejas o temas actuales, y Argentina no fue la excepción.

Con motivo de su concierto en el "Lollapalooza 2022", la cantante de 29 años llegó al país a la madrugada de este jueves y fue recibida por muy emocionados fans que no dudaron en profesarle su amor ante las cámaras.

Por su parte, la ex "Hannah Montana" arribó camuflada con un look "total black" y anteojos, pero no pudo evitar ir a saludarlos con muy buena onda. Su hospedaje de elección fue un lujoso hotel de Puerto Madero para disfrutar su estadía en Argentina.