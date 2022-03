https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Canciller de Argentina Cafiero y un vulgar insulto contra Jorge Lanata, quien expresó que no está a la altura

Un insólito entredicho se produjo este viernes en los medios porteños cuando el Canciller de la República Argentina insultó en inglés al periodista Jorge Lanata.

El funcionario de Alberto Fernández brindó una entrevista con una fm en donde contestó preguntas sobre su discurso en la lengua británica, que se hizo viral por sus pronunciaciones. En su defensa, el ex Jefe de Gabinete, dijo que el discurso lo tenía preparado en español pero al momento de comenzar le dijeron que no tenía traducción en simultáneo.

En el tramo final del contacto, Cafiero apuntó contra el periodista de Canal 13 y radio Mitre por sus críticas. “Lanata is a dick head”, dijo el Canciller argentino ante la sorpresa y risas de la mesa, encabezada por María O´Donell.

Enterado de los dichos del funcionario, Lanata salió a responder: "Me sorprendió, me causa gracia. El desubicado es él", arrancó.

"​Nosotros dijimos que habla bien, pero pronuncia horrible. El canciller tiene que hablar perfecto inglés. Y no solo inglés, francés también, que es el idioma de la diplomacia", agregó.

El periodista puso el foco en la falta de experiencia del canciller, con una ironía:"Yo lamento, Cafiero, mientras estabas en la librería hubieses leído algún libro para pronunciar más o hubieses dicho que 'no' a la Cancillería".

"Si a mí me ofrecieran un puesto en la Comisión Nacional de Energía Atómica digo que no, porque no sé del tema. Vos no tenés experiencia en Relaciones Internacionales, no la tuviste nunca, no venís de esa área y no pronunciás bien el inglés", le remarcó.

"Hacé un curso acelerado, pero no podés estar en un lugar donde no estás a la altura de las circunstancias", fustigó el periodista.

Y añadió: "No es bullying. No hay que insultarlo como parte de que nos insulte. No me parece importante. Tendría que ser un tipo importante, pero no actúa como tal".