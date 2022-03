https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.03.2022 - Última actualización - 12:54

12:50

Coronavirus y gripe

Especialistas recomiendan sostener el uso del barbijo en las escuelas

La Ministra de Salud remarcó que más allá de si es o no obligatorio el uso de barbijos es importante recordar la protección que brindan no solo contra el covid sino también para otros virus respiratorios.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

El Litoral en en

Coronavirus y gripe Especialistas recomiendan sostener el uso del barbijo en las escuelas La Ministra de Salud remarcó que más allá de si es o no obligatorio el uso de barbijos es importante recordar la protección que brindan no solo contra el covid sino también para otros virus respiratorios. La Ministra de Salud remarcó que más allá de si es o no obligatorio el uso de barbijos es importante recordar la protección que brindan no solo contra el covid sino también para otros virus respiratorios.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, advirtió este viernes que los organismos especializados en infancias "son enfáticos en sostener el uso del barbijo" en las escuelas debido a la circulación del coronavirus y otros virus respiratorios.

"Ayer tuvimos una reunión para revisar recomendaciones para escuelas con la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) y fueron muy enfáticos en sostener el uso del barbijo", dijo Vizzotti esta mañana en declaraciones por Radio Metro.

"Una cosa es que sea o no sea obligatorio su uso, otra cosa es la recomendación que nos brindan no solo para la prevención del Covid sino también para otros virus respiratorios ya que, hay una preocupación por el crecimiento de casos de gripe", detalló.

Por otro lado, la Ministra se refirió a la situación epidemiológica y recordó que "la variante Ómicron es la predominante en todo el mundo".

Con respecto a ello, Vizzotti hizo hincapié en que "el aumento en el número de casos se traduce en un aumento de muertes sobre todo en mayores de 60 años en países que tienen bajas coberturas", por eso "es importante recordar el refuerzo para quien haya recibido el esquema completo de vacunación contra el Covid".

Frente a este escenario, lamentó que "cuando baja la percepción de riesgo baja la afluencia a los vacunatorios".



Con información de Télam



LÍnea directa por consulta: 0800 555 6549 Preguntas Frecuentes Síntomas Prevención Estadísticas en tiempo real Test de Autoevaluación COBERTURA COMPLETA

El Litoral en en

Temas: