https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 18.03.2022 - Última actualización - 13:01

12:56

El próximo miércoles 22 de marzo está pactada una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Santa Fe, del cual participarán el Intendente Emilio Jatón, el Ministro de Seguridad Jorge Lagna, concejales, vecinalistas, entre otros.

En la ciudad de Santa Fe Jerez sobre el llamado al Consejo de Seguridad: "No esperemos respuestas distintas si hacemos siempre lo mismo" El próximo miércoles 22 de marzo está pactada una nueva reunión del Consejo de Seguridad de la Ciudad de Santa Fe, del cual participarán el Intendente Emilio Jatón, el Ministro de Seguridad Jorge Lagna, concejales, vecinalistas, entre otros.

Al respecto, en su intervención en la sesión de este jueves, el Concejal Jerez de Barrio 88 pronunció que "(el llamado al Consejo de Seguridad) es la respuesta ante determinados eventos que dan los Intendentes para decirles a los vecinos "estamos dando una respuesta, nos estamos ocupando del tema", pero que "tenemos que pensar estrategias más amplias en torno al delito en Santa Fe."





Sobre el tema, agregó la necesidad de alcanzar un acuerdo democrático en torno a un problema tan grave, dando cuenta del proyecto de su autoría para la elaboración de un nuevo Programa Municipal de Seguridad Urbana:





"Toda vez que aparezca el tema de la inseguridad me van a escuchar repitiendo lo mismo, lo que vengo diciendo desde las primeras sesiones en las que me ha tocado participar, porque es uno de los primeros proyectos que hemos presentado desde esta banca tiene que ver con el aggiornamiento de una ordenanza que el Intendente en su campaña electoral del 2019 mentaba, la ordenanza 10.289, creada 1998, que crea un Programa Municipal de Seguridad Urbana. Hace más de 20 años contamos con un programa municipal de seguridad urbana pero no se lleva a cabo.

Si la voluntad y la vocación de todas las fuerzas políticas es alcanzar un acuerdo democrático en un problema tan grave, sería importante que se trate nuestro proyecto de un nuevo Programa Municipal de Seguridad Urbana, que se encuentra trabado en la comisión de gobierno."





Además, Jerez remarcó que, más allá de la escala local, es importante imputar correctamente las responsabilidades: “el principal responsable de la inseguridad es el Gobierno Provincial y el Ministro de Seguridad, como así también la Justicia Provincial.”





Por último, enfatizó: "no esperemos del consejo de seguridad una respuesta. Ni siquiera sabemos en qué quedó lo dictaminado en la reunión anterior, no esperemos respuestas distintas si hacemos siempre lo mismo."