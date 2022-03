https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Inicia su tercer mandato al frente de la localidad. Rememoró su lucha en la función por ser mujer.

Bordigoni y los ecos del 8M Primera presidenta comunal de Carlos Pellegrini: "Me cuestionaban si iba a poder gobernar teniendo que criar hijos"

Francisco Díaz de Azevedo

Marina Bordigoni es la primera presidente mujer de la comuna de Carlos Pellegrini. Elegida hace cuatro años, pasó dos reelecciones y solidificó su mandato con obras, infraestructura, una fuerte apuesta en viviendas y un notorio costado cultural. Bordigoni, de profesión contadora, se define como una mujer de carácter, que sabe lo que quiere y que busca un destino de evolución para su localidad, ubicada en el corazón del departamento San Martín.

Fue la sucesora de muchos presidentes hombres y en sus primeros días de gestión, ya se notó el costado femenino. Trabajó en sectores de la localidad, que jerarquizó con obras de infraestructura, pero con toques artísticos como la rotonda de Levalle o el pórtico de ingreso a la localidad por boulevard Avellaneda, cuando uno llega al pueblo, desde ruta 13.

En estas horas, trabaja en culminar la avenida 24 de Enero, una arteria que une dos sectores de la localidad que estaban separados por la nada misma. Y se encargó de que la obra, además de práctica, sea bella, decorando el espacio, junto a su gente de obras públicas, con canteros de adoquines, modernas luces led y una señalética de última generación.

Para la semana del 8M, la presidente de la comuna junto a su grupo de trabajo, llevaron a cabo diferentes acciones, que culminaron el domingo 13 con feriantes mujeres, clases de baile, zumba y una charla para acentuar la conmemoración de la lucha de la mujer. "Fuimos recuperando espacios, pero aún falta mucho. Hay disparidad en las retribuciones por el trabajo. A las mujeres es como que nos cuesta siempre un poco más y siempre estamos a prueba", señaló Bordigoni, al hablar desde su rol de funcionaria pública.

Demostrando desde sus inicios

La presidente de la comuna pellegrinense expresó: "Siempre tenemos que demostrar que somos capaces de hacer cosas. En un mismo trabajo, es como que tenemos que hacer ver el doble que lo que hace el hombre para ser visibles ante la sociedad. Luchamos por la igualdad de derechos".

Casada con Damián, madre de tres hijos varones, empresaria de una firma familiar y contadora de profesión, el motor de Bordigoni es su fuerza, su determinación y su energía diaria para gestionar, avanzar y cumplir objetivos.

Incansable, intensa, cuando logra una meta, ya planifica la siguiente sin perder tiempo. Así lleva adelante una gestión en la que empieza su quinto año como presidente de la localidad.

En medio de una agenda abultada de actividades para el 2022, Marina rememoró los primeros tiempos de su militancia y su actividad comunal. "Al principio me costó mucho. Me cuestionaban si iba a poder, si iba a lograrlo teniendo que criar hijos y esas cosas que no se las endilgan a los hombres. Es notorio como tenemos que demostrar siempre, más en la función pública, que somos capaces de cumplir la función por la que fuimos elegidas".