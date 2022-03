Corrientes: confirmaron que Juan José Espíndola se arrojó del puente General Belgrano

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según contó el padre del joven, en las cámaras se observa cómo "se tira del puente a las 4.10 aproximadamente de ese mismo lunes".

Familiares de Juan José Espíndola, el estudiante desaparecido en Corrientes, confirmaron que en las cámaras del puente General Belgrano se observan al joven saltar del viaducto ese mismo lunes que desapareció.

“Yo no quise mirar. Mi hijo lo vió. Delitos Complejos nos facilitó las imágenes”, dijo José Espíndola, padre del joven de Curuzú Cuatiá que era intensamente buscado desde el lunes. Según contó el padre, en las cámaras se observa cómo Juan José Espíndola "se tira del puente a las 4.10 aproximadamente de ese mismo lunes". Además, adelantó que a partir del viernes Prefectura se suma a la búsqueda del cuerpo del estudiante.

“En la madrugada del lunes 14 de marzo llega a las 3.05 de la madrugada, sale a los pocos minutos hacia calle San Luis cerca de las 3.25 aproximadamente y después de ahí no sabemos más nada”, había dicho el padre. Asimismo, José, contó: “No llevó teléfono, reloj, computadora, dinero en efectivo, tarjetas de crédito, mochila, nada, se fue con lo puesto”.

“El último contacto que tengo con él fue el día sábado, él me preguntó cómo yo estaba, pero en ningún momento discutimos ni nada, y con el último compañero que tuvo contacto tampoco se peleó ni nada”. Y señaló el padre: “Hablé con un compañero que estudia con él, y con otro que es con el que más habla, y los dos se preocuparon porque no fue a la facultad y tenía que presentar un trabajo”. “Él tenía acceso a mi cuenta, pero no realizó ningún movimiento, ni extracción de ningún dinero, y las tarjetas las dejó acá también”, añadió el hombre.

“Él tiene un hermano y una hermana en Corrientes, con el hermano era con el que más hablaba, pero no tuvo contacto con ninguno de ellos en los últimos días, tampoco se peleó ni nada”, lamentó el papá. “Él dejó el WhatsApp abierto en la pc, pero no vimos nada raro, con la última que habló el día domingo a la tarde fue con una compañera que está en Buenos Aires, pero es una conversación de amistad, ella está en contacto con nosotros también”, finalizó.