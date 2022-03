https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

NBA

Campazzo no jugó en la derrota de Denver Nuggets ante Cleveland Cavaliers

El base cordobés no sumó minutos en la caída de su equipo por 199-116.

El base argentino Facundo Campazzo no tuvo acción en la caída de esta noche de su equipo, Denver Nuggets, 119-116 en tiempo extra ante Cleveland Cavaliers, por la fase regular de la NBA. El encuentro, jugado en el estadio de Cleveland, terminó igualado en 107 al cabo del tiempo reglamentario. Denver quedó ahora con un registro de 42 triunfos y 29 derrotas (sexto en el Oeste) y Cleveland, con 40 y 30 (sexto en el Este). La figura de los Nuggets volvió a ser el MVP del año pasado, el serbio Nikola Jokic, con 32 puntos, 10 rebotes y 8 asistencias. En los Cavaliers brilló Lauri Markkanen, con 31 tantos y 10 rebotes, secundado por Evan Mobley (27 y 11 respectivamente). Otros resultados: Dallas Mavericks 101 - Philadelphia Sixers 111; Memphis Grizzlies 105 - Atlanta Hawks 120; Portland Trail Blazers 123 - Brooklyn Nets 128; LA Lakers 128 - Toronto Raptors 123.

