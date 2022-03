https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estrella pop Fotos y videos: lo mejor del show de Miley Cyrus en Lollapalooza Argentina

Tras un silencio obligado de tres años por la pandemia de coronavirus, Lollapalooza Argentina finalmente regresó este viernes con una primera jornada, en el Hipódromo de San Isidro, de marcado predominio de ritmos urbanos en su grilla, pero que sin embargo encontró en la diva pop Miley Cyrus a su gran reina.

La gran estrella desde sus tiempos de chica Disney quien superó las amplias expectativas con un show que cautivó a la multitud que colmó el predio y la confirmó como una moderna diva de la canción.





Miley Cyrus honró la tradición musical de su país con su pop bailable atravesado por el rock, el country y el gospel, entre otros estilos; pero además lo hizo con una avasallante manejo del escenario, absoluta naturalidad y sin demagogias.

Por su show pasaron revisitas a Pixies con "Where is my mind?", a Blondie con "Heart of glass", a Cher con "Bang Bang (My baby shot me down) y a Dolly Parton con "Jolene"; y sus propios clásicos como "Plastic heart", "Midnight sky" o "Wrecking ball", entre tantos.





Y también hubo algunos mensajes altruistas como su alegato por "luchar por aquello que se cree justo" aunque "siempre en paz y desde el amor y el entendimiento"; o lucir orgullosa la bandera de colores que simboliza la diversidad sexual que le arrojaron desde el público.





De esa manera, Miley Cyrus sobresalió en una jornada que, aunque tuvo sus excepciones con los rockeros Airbag y los punk pop A Day To Remember, tuvo un gran predominio de los ritmos urbanos.

Cómo sigue

El festival continúa este sábado con The Strokes como gran atracción y la particularidad de ver por primera vez en ese contexto a la leyenda del rock argentino Litto Nebbia, entre otras cosas.