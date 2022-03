https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.03.2022 - Última actualización - 7:52

7:46

"Guerra contra la inflación" La oposición criticó la falta de anuncios por parte de Alberto Fernández

El mensaje del presidente Alberto Fernández no dejó conforme a ningún sector de la oposición, que rápido salió a cuestionar esta noche el contenido del discurso, que había concentrado la expectativa por las posibles medidas que iba a anunciar y que finalmente no se conocieron en profundidad.



Desde Juntos por el Cambio, a la Izquierda, pasando por los libertarios, se lanzaron cuestionamientos al mensaje del jefe de Estado, en lo que fue el inicio de la "guerra" contra la inflación.



"El Presidente llegó a la batalla contra la #inflacion muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, sólo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día #1 de la Guerra: muy pobre", consideró el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Mario Negri.

El Presidente llegó a la batalla contra la #inflacion muy débil por los embates de su propio partido. Para llamar a una gran acuerdo nacional se necesita fortaleza. Hoy no hubo anuncios, sólo la insinuación del garrote de la Ley de Abastecimiento. Día #1 de la Guerra: muy pobre. — Mario Raúl Negri (@marioraulnegri) March 19, 2022



Por su parte, el diputado nacional de Avanza Libertad José Luis Espert expresó: "El Presidente dice ahora que si es necesario, aplicará la Ley de Abastecimiento. Con @CarolinaPiparo en #AvanzaLibertad fuimos los primeros en presentar un proyecto para derogarla e impedirle al Estado que controle precios y la producción".

El Presidente dice ahora que si es necesario, aplicará la Ley de Abastecimiento. Con @CarolinaPiparo en #AvanzaLibertad fuimos los primeros en presentar un proyecto para derogarla e IMPEDIRLE al Estado que controle precios y la producción. https://t.co/QbamKAMYRP — José Luis Espert (@jlespert) March 18, 2022

El titular del interbloque de senadores de Juntos por el Cambio, Alfredo Cornejo, evaluó que "sin equilibrio de gastos e ingresos, sin bajar la emisión y sin incrementar la producción de bienes, no va a bajar la inflación".

Sin equilibrio de gastos e ingresos, sin bajar la emisión y sin incrementar la producción de bienes, no va a bajar la inflación. Mucho relato y ninguna medida. Tendremos que seguir esperando algún anuncio, pero la experiencia nos señala no hacernos muchas expectativas. — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 19, 2022



"Mucho relato y ninguna medida. Tendremos que seguir esperando algún anuncio, pero la experiencia nos señala no hacernos muchas expectativas", se quejó el mendocino en su cuenta de la red social Twitter.



Por el PRO, la diputada nacional María Eugenia Vidal cuestionó el "no anuncio". "Otra vez sopa. Otra vez es culpa de otros. Otra vez no hay un plan. ¿De cortar con la maquinita no hablamos? Todo lo que se ´anunció´ ya fracasó y todos sabemos que no ´estamos por el camino correcto´", agregó la ex gobernadora de Buenos Aires.

A su vez, la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, ironizó: "Rara esta guerra, empieza con una reunión. Una especie de ´Agarrame que lo mato´". "Un discurso para decir que las medidas serán anunciadas mañana y que llamarán a una reunión donde discutirán las medidas. Fondo de estabilización y maldiciones", subrayó la legisladora por la Ciudad.