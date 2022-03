https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 19.03.2022 - Última actualización - 17:36

17:32

El diputado nacional de Juntos por el Cambio afirmó que el Gobierno causaba la inflación "a propósito" y la portavoz presidencial no dudó en responderle.

Sobre la inflación Polémico cruce en redes entre Cerruti y Tetaz El diputado nacional de Juntos por el Cambio afirmó que el Gobierno causaba la inflación "a propósito" y la portavoz presidencial no dudó en responderle. El diputado nacional de Juntos por el Cambio afirmó que el Gobierno causaba la inflación "a propósito" y la portavoz presidencial no dudó en responderle.

La portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, y el diputado nacional de Juntos por el Cambio Martín Tetaz protagonizaron hoy un duelo tuitero con los anuncios del presidente Alberto Fernández para combatir a la inflación como contexto.

"El presidente @alferdez presentó un plan de acción para combatir la inflación y así garantizar que la cadena de abastecimiento se cumpla y asegurar que los precios sean accesibles para las familias argentinas. Nadie se salva solo", publicó la vocera del Gobierno tras la difusión del mensaje grabado por el mandatario.

El economista opositor respondió al posteo de la ex diputada nacional y lanzó: "No, @gabicerru, el Presidente no presentó ningún plan. Anunció un “fondo de estabilización” de un solo precio de la economía y la convocatoria a una “mesa de diálogo". Y agregó: "No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria La inflación la causan ustedes. A propósito".

No @gabicerru, el presidente no presentó ningún plan.

Anunció un "fondo de estabilización" de un solo precio de la economía y la convocatoria a una "mesa de diálogo".

No anunció nada en materia de política monetaria ni cambiaria

La inflación la causan ustedes. A propósito https://t.co/PbpEeqg0n1 — Martin Tetaz (@martintetaz) March 19, 2022

El mensaje del diputado nacional molestó a la portavoz presidencial, que no dudó en responderle: "Iba a contestar seriamente. Pero la parte de `a propósito´ no me lo permite". "Preguntale a @mauriciomacri que te resuelve la inflación y la deuda en un minuto. Y nos dejó el país con 54 % de inflación y 45 mil millones de dólares de deuda. A propósito?", arremetió Cerruti.