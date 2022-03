Jimena de la Torre: "Somos la sociedad civil que se compromete"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Especialista en materia tributaria y ex funcionaria de Afip, integra Abogados en Acción, una agrupación que lleva adelante medidas en todo el país ante las afrentas a los derechos ciudadanos o desvíos del poder político.

"Tenemos un objetivo: luchar contra la corrupción. Entendemos que los derechos humanos deben defenderse en su integridad, que no pertenecen a ningún partido político. Defendemos la república, entendemos que sin instituciones no hay manera de que el país salga adelante, y entendemos que hay que trabajar en el largo plazo. Con esas premisas, y con la Constitución en la mano, hemos actuado en todos los lugares donde creímos que era estratégico".

La idea sintetiza el concepto bajo el que trabaja en todo el país la agrupación Abogados en Acción, y a la vez oficia de carta de presentación de Jimena de la Torre que, por el mismo sector, disputará un espacio en el Consejo de la Magistratura de la Nación, para completar la integración del organismo que selecciona jueces, conforme a lo ordenado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

De la Torre estuvo en Santa Fe en el marco de su recorrida por todo el país, de cara a las elecciones del 5 de abril, en que se votará por dos abogadas, por la Capital Federal y por el interior del país, para sumarse al Consejo. Y su principal exhortación, en diálogo con El Litoral, es a sus colegas del mundo del derecho: "El padrón tiene 164 mil abogados con matrícula federal que tienen que ir a votar, de los cuales históricamente no votan más que 20 o 25 mil. Eso nos muestra el poco nivel de compromiso ciudadano que tenemos como sociedad. Si bien no es una elección obligatoria, esto es algo en que tenemos que pensar los abogados que todos los días salimos a la calle, y nos frustramos frente a ciertas sentencias, o vemos como se manipulan las decisiones, y entendemos la falta de coraje de algunos jueces, que no se animan a contradecir al poder político (como pasó con el tema de la vuelta a clases en la provincia de Buenos Aires) Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de hacerse oír ¿cómo no ir a votar?".

Trayectoria

De la Torre se hizo conocida como funcionaria en la gestión de Mauricio Macri, a la que ingresó como redactora del proyecto de ley de blanqueo (es especialista en materia tributaria) y luego fue la número dos en la Afip. Luego de eso, fue miembro fundadora de la agrupación Abogados en Acción, que asumió un rol protagónico activo referido al curso de las instituciones y, en particular, en contexto de la pandemia. Y especialmente, frente a un gobierno que, en un marco de incertidumbre y angustia, "en lugar de tratar de ver cómo resolver el problema de los argentinos, estaba pensando en cómo hacía para lograr la impunidad de Cristina".

"Vimos como en la apertura de sesiones ya estaba planteando la reforma judicial, fueron contra los camaristas Bruglia y Bertuzzi, después quisieron ir contra el procurador Casal, después avanzar en una reforma del Ministerio Público Fiscal. En cada una de esas acciones, desde Abogados en Acción nos comprometimos muy activamente. Y también en la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por ejemplo en Formosa, fuimos muy fuerte con amparos que acercábamos a los comerciantes de allí, después fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con una denuncia y un pedido de medida cautelar por lo que estaba sucediendo en Formosa. En el tema de la apertura de las escuelas, dábamos patrocinios y armábamos los amparos para que los padres pudieran presentar en cada una de las comunidades educativas; en provincia de Buenos Aires llegamos a presentar más de 90 amparos. Y eso mismo lo replicamos en varias provincias".

El trabajo de Abogados en Acción se extiende a gestiones por los argentinos varados en el exterior, como querellantes en causas por corrupción, sobre el "vacunatorio VIP", la cuestión mapuche, la doble jubilación de Cristina Fernández, el intento de reelección indefinida en Tierra del Fuego, entre muchas otras. Y luego se sumó Bases Republicanas, una ONG con sede en Mendoza, que también sirve como brazo legal de muchas de estas acciones, y que De la Torre actualmente preside.

Compromiso

Este mismo marco de acción es el que produjo su candidatura a sumarse al Consejo de la Magistratura. "Esto es un equipo, el equipo es el que me eligió como candidata. Ni siquiera fue idea mía. Hubo una decisión de dar la batalla también desde adentro. Es la sociedad civil comprometida que entra en un órgano, para ser una voz más, pero que defienda todos estos valores y principios. Y que se da cuando llega el fallo de la Corte, al que celebramos, porque el poder político tenía una injerencia muy fuerte en la composición del Consejo de la Magistratura, y en quince años de vigencia de esta ley el deterioro del Poder Judicial ha sido llamativo".

Para De la Torre, hay mucho que hacer allí, en primer lugar "discutiendo como van a estar integradas las comisiones. Como la de Administración, que es fundamental, porque maneja los fondos del Poder Judicial. Y particularmente la de Reglamentación, que ahí hay que hacer un gran trabajo para ajustar lo que es hoy el procedimiento de concursos y selección de jueces, garantizar la transparencia y la igualdad de oportunidades entre el abogado de a pie y el de carrera judicial, que hoy otorga mucho más puntaje".

Lo mismo aplica al propio procedimiento del concurso de postulantes, que hoy otorga hasta 100 puntos por antecedentes, hasta 100 por el examen de oposición, y un valor indeterminado a la entrevista personal, que así termina siendo el factor que define el orden en las ternas. "Yo comprendo que la entrevista es fundamental, porque permite evaluar el temple del candidato, para trabajar bajo presión. Pero tiene que tener un tope de puntaje, no puede alterar por completo el orden de mérito".

Pero para todo ello, insistió en la necesidad de comprometerse y participar votando. "Siempre ante las quejas, nos preguntamos: bueno, ¿y qué estás haciendo?. Y en este caso también es así: mínimamente, si sos abogado y tenés matrícula federal, comprometete y el 5 de abril andá a votar. Por quien sea, pero andá a votar. Hacete oír. Si no, después no digamos que el Consejo de la Magistratura está cooptado por la política. Porque si no vas a votar, el que vota es el aparato".