https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.03.2022 - Última actualización - 7:23

7:21

Estuvieron presentes más de 50 artistas invitados que recordaron al conductor y productor de televisión entre lágrimas, anécdotas y mucha música.

Tras su fallecimiento Emotivo homenaje a Gerardo Rozín en La Peña de Morfi Estuvieron presentes más de 50 artistas invitados que recordaron al conductor y productor de televisión entre lágrimas, anécdotas y mucha música. Estuvieron presentes más de 50 artistas invitados que recordaron al conductor y productor de televisión entre lágrimas, anécdotas y mucha música.

A más de una semana de la muerte de Gerardo Rozín, el periodista tuvo una despedida en “La Peña de Morfi”, programa que conducía junto a Jésica Cirio. A través de un especial dedicado para homenajearlo, éste comenzó con unas imágenes suyas y con la palabra de celebridades muy cercanas a su entorno, que lo recordaron como una persona “dulce”, “compañera” y “confiable”.

“Hoy es un día muy especial para todos nosotros. Es muy difícil estar acá parados, pero cada uno de los que estamos acá somos parte de una gran familia y esa familia la creó Gerardo”, aseguró Eugenia Quibel, su pareja y locutora del programa.

Este domingo por la tarde, también estuvieron presentes Jésica Cirio, Zaira Nara y Julieta Prandi, sus compañeras en la conducción a lo largo de los diferentes programas por los que estuvo; el periodista deportivo Ariel Rodríguez y los cocineros Santiago Giorgini y Rodrigo Gascón, entre otros.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando se le compartió a la audiencia un video de Rozín cantando un tema con Dos más uno, la banda del programa, que grabó cuando ya había recibido el diagnóstico. “Cuando me enteré, quería contarlo, pero no quería hacer una noticia de eso”, expresó antes de interpretar “Me voy quedando”.

Minutos antes de concluir con el homenaje, la Sole presentó un video inédito de Rozín, en el cual explicaba el origen de “Yo me quedo” de Pablo Milanés; en éste, el periodista aseguraba que el “yo me quedo” significaba para él un mensaje muy profundo: “Por las dudas que pinte, yo acá voy a estar, a mí me gusta estar acá”.

Tras esto, Zaira contó que el video en cuestión lo filmó para dejarles algo a las personas que lo conocieron y a los espectadores que lo veían todos los domingos por la pantalla. Además, cada integrante del equipo compartió una enseñanza que le dejó el conductor.

El homenaje tuvo lugar desde las 11 hasta pasadas las 16 en la pantalla de Telefé. Los primeros artistas en aparecer fueron Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale, quienes interpretaron “El Témpano”, la canción preferida del conductor.

Tras esto, se mostró la relación que tenía Rozín con su ciudad natal, Rosario, a través de un compilado de imágenes del periodista en los rincones más emblemáticos de la ciudad. También, mostraron anécdotas de sus amigos compartidas allí.

A los minutos, se sumó Alejandro Lerner para cantar “Después de ti” y luego, Rolo de La Beriso entonó “No me olvides”, quien también le agradeció al conductor por cómo le abrió las puertas del programa.

"Todos juntos por él" ❤️ Los Montaner dijeron presente en #LaPeñaDeMorfi para recordar Gerardo con emoción y cariño. pic.twitter.com/nZeUuyRNQo — MorfiTelefe (@MorfiTelefe) March 20, 2022

Otros de los cantantes que participaron del homenaje fueron Jairo, Joan Manuel Serrat, Sandra Mihanovich, la familia Montaner, Soledad Pastorutti, Nahuel Pennisi, Elena Roger, Flor Paz, Ariel Puchetta, Patricia Sosa, Paz Martínez, Abel Pintos, Luciano Pereyra, Hilda Lizarazu, Karina La Princesita, Sebastián de Los Tekis, Jorge Fandermole, Rubén de Los Palmeras, Ahyre, Ulises Bueno y el Chaqueño Palavecino.

Con información de NA.