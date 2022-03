Condenado por amenazar y golpear su ex novia embarazada en San Javier

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Lunes 21.03.2022

14:09

Ella terminó la relación pero intentó mantener el contacto pensando en el bebé que estaba por tener. Terminó denunciando al menos tres veces al padre del chiquito, por diversos hechos de violencia.

"Lo que te hice antes fueron caricias…" amenazó un sanjavierino a su ex pareja, que estaba cursando el tercer trimestre de embarazo, para que no lo denunciara. Este lunes fue condenado por múltiples delitos enmarcados en un contexto de violencia de género.



El fiscal Francisco Cecchini y la defensora pública Virginia Segado presentaron ante el juez Sergio Carraro el juicio abreviado suscripto por el imputado, Marcelo Jonatan "Chule" Acevedo (30). El escrito comprendía la aceptación de una pena de 3 años y 8 meses de prisión efectiva, y el magistrado lo condenó al finalizar la audiencia.



Celos y amenazas



El primer hecho por el que se condenó a Acevedo data de principios de julio del año pasado. Para entonces la víctima había cortado la relación de pareja que mantenían, estaba embarazada de 7 meses y se había mudado de la vivienda en la que convivía con el imputado.



Los hechos ocurrieron en una vivienda del barrio El Once, de San Javier.

Como su vínculo parecía haber mejorado desde la separación, continuaba teniendo contacto con el padre del bebé. Una tarde Acevedo se presentó en la casa de la mujer, en la que ella estaba con sus otros dos hijos -producto de una relación anterior-, y cuando la escuchó hablar por teléfono con el padre de los pequeños se enojó y comenzó a insultarla.



La amenazó: "Yo ya vuelvo, más vale que estés acá porque si no te voy a prender fuego la casa" y le propinó un golpe de puño en la cara, tras lo cual se retiró del lugar. Asustada, la víctima se retiró del lugar. Cuando él volvió, aprovechó que estaba solo y se llevó la cama de dos plazas, el colchón y el secarropas que la mujer tenía en su vivienda.



Fue detenido esa misma noche, pero eso no le bastó y continuó hostigándola.



"Me quedo acá"



En agosto, con la mujer cerca de la fecha de parto, Acevedo ingresó nuevamente a la vivienda del barrio El Once de San Javier. Esto, a pesar de que ella le había dicho que no era bienvenido y que no lo quería allí. Era de noche, y ella terminó diciéndole que si no se retiraba llamaría a la policía.



Enojado, él le manifestó "yo me quedo acá porque no tengo dónde ir". La insultó por haberlo denunciado y la volvió a amenazar: "Vos no vas a llamar a nadie. Lo que te hice antes fueron caricias…"



La víctima continuó con su vida, intentando no cruzar camino con Acevedo. Tuvo a su bebé, un varón, y estuvo tranquila hasta finales de octubre. El jueves 30 su ex pareja volvió a presentarse en su domicilio, donde le propinó múltiples golpes de puño en el cuerpo.



Ella volvió a denunciarlo y se ordenó la detención del hombre. Cuando la policía la acompañó a su vivienda para retirar ropa, porque tenía tanto miedo que había decidido pasar la noche en la casa de una amiga, se encontró a Acevedo en el interior de la vivienda. Fue apresado, se lo imputó y quedó en prisión preventiva.



Condenado



El fiscal Cecchini atribuyó al imputado la autoría de los delitos de "amenazas, lesiones leves calificadas por el vínculo y hurto", "violación de domicilio y amenazas coactivas" y "lesiones leves dolosas calificadas por el vínculo" en un contexto de violencia de género.



Acevedo quedó tras las rejas, y este lunes 21 decidió firmar un acuerdo de juicio abreviado, aceptando la pena de 2 años de cumplimiento efectivo. La misma fue unificada con una condena anterior a 3 años de prisión -que aún no había vencido-, por lo que el juez Carraro le impuso la pena de 3 años y 8 meses de prisión.