https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Lunes 21.03.2022 - Última actualización - 16:41

16:40

No renovó su contrato

Paulo Dybala cada vez más cerca de irse libre de Juventus

Las condiciones impuestas por el club para la renovación no convencieron al futbolista que marcó un gol el último fin de semana.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

No renovó su contrato Paulo Dybala cada vez más cerca de irse libre de Juventus Las condiciones impuestas por el club para la renovación no convencieron al futbolista que marcó un gol el último fin de semana. Las condiciones impuestas por el club para la renovación no convencieron al futbolista que marcó un gol el último fin de semana.

El cordobés Paulo Dybala sigue sin llegar a un acuerdo para renovar su contrato con la Juventus y se marcharía libre en el próximo mercado de pases. Este lunes, tras dos horas de reunión, no hubo avances entre las partes y todos los caminos conducen a su pronta salida de Italia.

Fabrizio Romano, reconocido periodista italiano y especialista en transferencias de jugadores, escribió en Twitter que la Joya "no firmará un nuevo acuerdo en las condiciones actuales. Está listo para irse como agente libre". La propuesta económica se basa en una parte fija (no muy lejos de los 7 millones que actualmente recibe) y una variable por rendimiento, una especie de "garantía" dadas las últimas lesiones del futbolista.

El delantero argentino es pretendido por el Atlético de Madrid que dirige Diego Simeone y también por algunos clubes de la Premier League.

Dybala no fue convocado por Lionel Scaloni para la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas y la incertidumbre sobre su futuro seguramente le jugará en contra en su lucha por estar en el próximo Mundial.

El Litoral en en

Temas: