Aumentan las consultas por casos de gripe en el noroeste de Santa Fe

Aseguran que la enfermedad se adelantó al invierno y desde el hospital de la cabecera departamental informaron que los casos se dan, principalmente, entre los más pequeños.

Por Noelí Rojas

La cantidad de casos de gripe que aparecieron en el último mes en diferentes puntos de la provincia -igual en el país- empezó a llamar fuertemente la atención, debido a que suelen tener más presencia a partir del otoño y durante todo el invierno con llegada de las bajas temperaturas. Sin embargo, no fue así porque las consultas sobre posibles casos de gripe comenzaron de manera incipiente en febrero y se consolidaron durante marzo.

La ciudad de San Cristóbal, en el noroeste santafesino, no fue la excepción. Sobre el tema fue consultada la vicedirectora del hospital Julio Villanueva, la Dra. Laura Argarañaz. “Estamos cursando una enfermedad como es la gripe, a nivel no sólo Santa Fe sino que hay otras provincias afectadas. No es una epidemia pero sí una aparición de casos, en donde esta gripe tiene todos los síntomas iguales al Covid-19. En San Cristóbal hubo un incremento a nivel de consultas en la Guardia, la mayoría con pacientes con fiebre alta y en grupos familiares”.

Tanto los síntomas como las formas de prevención son muy similares a las que incorporamos para cuidarnos del Covid-19. Una de las diferencias es que por la gripe la fiebre supera los 38° de temperatura corporal.

“La fiebre es acompañada de tos, dolor de cabeza, dolor de garganta, de cuerpo, náuseas, agüita en la nariz. Se está viendo en la población de menores de 5 años y en adultos entre los 20 y los 40 años de edad. Son casos leves las consultas y casos graves hasta ahora no se registraron”, explicó la médica.

Según lo que detalló la vicedirectora del hospital, esta influenza tiene cuatro variedades: A, B, C y D. En general la A y la B son la más frecuente y los tipos que se han detectado fueron el 99% de la cepa H3N2 y el 1% de los casos con la cepa H1N1.

Tratamientos

Son indicados por los médicos ante las consultas del paciente según el caso particular. Fundamentalmente recomiendan como tratamiento el antiviral Oseltamivir. Siempre y cuando sea recetado por un profesional de la salud.

“Se está indicando antitérmicos o paracetamol. Sabemos que asusta la enfermedad porque a veces son dos días con fiebre alta. En el caso de los niños la fiebre alta produce vómitos y no toleran el antibiótico, entonces a veces se requiere una internación en los casos pediátricos”.

Prevención

La principal medida de prevención es la vacuna antigripal que podrían estar disponibles a partir del mes de abril, porque generalmente deben colocarse al inicio del otoño. “La vacunación de la gripe se coloca de los 6 meses a los 24 meses y después de los 2 años hasta los 64 años en personas con factores de riesgo, mayores de 65, el personal de salud y embarazadas en cualquier trimestre de su gestación”, indicó la Dra. Argarañaz.

Las demás formas de prevención son las mismas que aprendimos para protegernos del Covid-19: el uso cotidiano del barbijo o tapaboca, el lavado de manos, ventilar diariamente los ambientes, estornudar en el pliegue del codo, no compartir utensilios ni el mate y la desinfección con lavandina. Se tiene que tener un especial cuidado con los útiles y los objetos de los niños y niñas en edad escolar, porque es donde se producen la mayoría de los contactos y las consultas por casos de gripe.

“Estamos atentos, no es la gravedad del covid en el caso de pacientes estables clínicamente, hay que hacer el seguimiento de la parte clínica en pacientes menores de 5 años y pacientes con comorbilidades. Lo que recomendamos es seguir cuidándonos”, manifestó en la entrevista la médica.