Lo lamentó por los jugadores Flick, entrenador de la Selección de Alemania, ve correcto la expulsión de Rusia por parte de FIFA

El seleccionador alemán, Hansi Flick, considera correcta la exclusión de la selección rusa de fútbol de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 decidida por el organismo rector del fútbol mundial, la FIFA.

"Como símbolo, considero correctas estas medidas", dijo Flick a la revista alemana "Stern".

Rusia fue expulsada como selección por la FIFA, decisión que también fue adoptada por la UEFA, lo que afectó la participación de los clubes rusos en las competiciones europeas.

"Pero no creo que Putin se deje impresionar. Ni siquiera las duras sanciones económicas han podido detenerlo hasta ahora. Lo siento por los deportistas que ahora están excluidos de las competiciones. Porque es la guerra de Putin, no su guerra. Pero no hay otra opción en este momento", opinó el técnico alemán.

El ex entrenador del Bayern Múnich, de 57 años, también se mostró crítico con la concesión de la celebración del Mundial de fútbol a Catar: "No siempre debería tratarse del dinero. Hace poco tuvimos un Mundial en Rusia, los Juegos Olímpicos de invierno en Pekín, Qatar en noviembre... y siempre hubo muchas críticas".

"Por eso digo: tenemos que pensar antes a qué país le damos eventos deportivos y definir criterios aún más vinculantes para ellos", añadió.

Pese a ello, Flick volvió a rechazar un posible boicot al torneo que se celebrará a finales de año en el país del golfo Pérsico: "Eso no ayudaría a la gente de Qatar. Queremos participar y luego mandar señales. Creo que eso sería más eficaz".

La selección alemana está clasificada para el Mundial y disputará este sábado un encuentro amistoso contra Israel como parte de su preparación. Tres días después, se enfrentará a Países Bajos en Ámsterdam.

Con información de dpa