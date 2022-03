Finalmente, Iván de Pineda no conducirá "La Peña de Morfi": los motivos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El conductor tomó la drástica decisión a días de debutar al frente del ciclo creado por Gerardo Rozín. También peligra la continuidad del programa.

Iván de Pineda finalmente no será el conductor de La Peña de Morfi (Telefe). El conductor de Pasapalabra, que iba a reemplazar a Gerardo Rozín, tomó la decisión de hacerse a un costado. A su vez, también peligra la continuidad del ciclo en le canal.

A principios de marzo se supo que Iván de Pineda se sumaría a La Peña de Morfi para conducir el ciclo junto a Jésica Cirio. Tras el fallecimiento de Gerardo Rozín, creador y conductor original del programa, con buen tino, Iván de Pineda decidió que lo mejor sería dar un paso al costado

La periodista Nancy Duré contó en Intrusos (América) que tras el programa homenaje a Gerardo Rozín que realizó La Peña de Morfi en Telefe. “Estaba todo anunciado, promocionado. Todo el mundo estaba pendiente”, dijo la panelista, quien remarcó que Iván de Pineda no estuvo en el homenaje porque como no había trabajado con Rozín hasta el momento, creyó conveniente que fueran los que estuvieron con quienes participaran del especial momento.

Florencia de la V agregó que "habían grabado todo hace dos semanas". "Bueno, todo eso que grabaron, no va a salir al aire porque Iván de Pineda decidió no hacer el programa", acotó Nancy.

La periodista también dijo que "no se había llegado a un arreglo" y que ya "tiene a otro conductor en la mira". Sin embargo, Maite Peñoñori explicó que, en realidad, no hubo sorpresa alguna ya que Iván "lo venía pensando”. "Es una situación incómoda", añadió Maite.

A su vez, Lucas Bertero afirmó que, a pesar de las especulaciones, aún se desconocen si los motivos de la renuncia son económicos o implican otra situación.

Los motivos

La idea era que la nueva temporada de La Peña de Morfi tuviera a Iván de Pineda como conductor junto a Jésica Cirio, pero luego de la muerte de Gerardo Rozín todo indica que esta dupla no se concretará y Luli Fernández reveló los motivos, según Ciudad Magazine.

Aseguran que Iván de Pineda se negó a reemplazar a Gerardo Rozín en la conducción de La Peña de Morfi, porque “No se sentía cómodo con el formato, ni con la compañera”, así lo aseguró Luli Fernández en el programa "Socios del espéctaculo" que se emite por Ciudad Magazine.

Por otra parte, Luli se explayó sobre la versión de malestar de Iván: “No se sentía cómodo en la dupla con Jésica Cirio. Y eso fue determinante”.

Por último, la ex modelo fue contundente con el motivo por el cual Iván de Pineda no es el conductor de La Peña de Morfi, más allá de que Gerardo Rozín en vida lo haya elegido: “No quería conducir con Jésica Cirio”.

Qué pasa con La Peña de Morfi

“Hay una persona con la que ya estarían firmando los últimos detalles para que esté desde el arranque”, reveló Nancy Duré.

Por otro lado, si bien Duré confirmó que La Peña de Morfi sigue en Telefe, en la mesa de Intrusos cruzaron esa información al contar que no estaba asegurado el aire del programa después de la muerte de Gerardo Rozín. Uno de los puntos sería el costo del ciclo.

"Desde Telefe me dicen que la continuidad de La Peña no está 100 x 100 clara. Lo están analizando. Están revisando que si lo que pasó el pasado domingo no fue un final", indicó Maite. "Además, venían con muchos tires y aflojes en lo económico. El que más peleaba el tema era Gerardo", agregó.

Iván de Pineda fue uno de los conductores que reemplazó a Gerardo Rozín cuando éste se ausentó durante cuatro semanas para tratar un tema de salud que no se especificó, "Tenía que ver algunas cosas de salud que afortunadamente están bien, pero necesitaba tomarme mi tiempo”, había indicado el periodista rosarino, de 50 años de edad, a fines de mayo de 2021, a través de un Zoom, antes de regresar al estudio.