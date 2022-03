https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 22.03.2022 - Última actualización - 23.03.2022 - 8:03

20:43

Los farmacéuticos de la ciudad aseguran que perciben un incremento en las ventas de antigripales y antitérmicos, al tiempo que esperan la llegada de las vacunas, cuyo valor de venta al público rondará este año los $ 4.000 para quienes no están contemplados en la cobertura oficial.

Enfermedades respiratorias Volvió la gripe: llega la campaña de vacunación a Santa Fe mientras aumenta la demanda de medicamentos Los farmacéuticos de la ciudad aseguran que perciben un incremento en las ventas de antigripales y antitérmicos, al tiempo que esperan la llegada de las vacunas, cuyo valor de venta al público rondará este año los $ 4.000 para quienes no están contemplados en la cobertura oficial. Los farmacéuticos de la ciudad aseguran que perciben un incremento en las ventas de antigripales y antitérmicos, al tiempo que esperan la llegada de las vacunas, cuyo valor de venta al público rondará este año los $ 4.000 para quienes no están contemplados en la cobertura oficial.

“Durante los primeros meses de 2022 ya había circulación de virus de Influenza, lo cual es rarísimo porque durante los meses estivales no hay circulación de este virus, sin embargo este año sí ocurrió”, reconoció a El Litoral Alicia Caraballo, representante del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe.

“Este año han circulado cepas de virus de Influenza mucho antes que en otros años y tenemos muchas consultas por parte de los pacientes respecto de la vacuna antigripal, que recién estaría llegando a las farmacias a principios de abril y sabemos también de acuerdo a lo que ha dicho el Ministerio de Salud que la primera semana estaría destinada a la aplicación de los profesionales de la salud”, detalló la farmacéutica. “Por eso -añadió-, si bien no tenemos certeza de qué día, lo más seguro es que la segunda semana de abril comience la campaña de vacunación, tanto de IAPOS como de PAMI”.

Según explicó la profesional, en las farmacias se aplicarán las vacunas para IAPOS, PAMI y otros convenios. La campaña de vacunación prevista por IAPOS contempla la posibilidad de acercarse a una farmacia o ingresar a una web para pedir turnos; en el caso de PAMI, en tanto, no se otorgarán turnos este año así que el paciente deberá acercarse a su farmacia de confianza y pactar con el farmacéutico los horarios de vacunación. Mientras, quienes quieran aplicarse la vacuna pero no están en los grupos de riesgo, deberán adquirirla. “Hay algunas vacunas, las de cuatro cepas, cuyo precio ronda los $ 4.000”, adelantó.

Cambios con respecto a 2021

Por otra parte, Caraballo recordó que durante 2021 también hubo mucha demanda de vacunas antigripales, “pero lo que pasó fue que no se podían aplicar al mismo tiempo que las vacunas anticovid porque no se conocía todavía si había algún efecto”. “Este año, la gente del programa de Vacunación ya nos aclaró que se pueden aplicar simultáneamente, o sea que no va a haber ese inconveniente que retrasó mucho la campaña el año pasado”, aclaró.

Por otra parte, reconoció que ahora los pacientes llegan a las farmacias “con muchas recetas porque hay fiebres muy altas y van a las guardias”, “así que en estos días hay mucha demanda de medicamentos antigripales, porque hay muchas virosis de vías áreas superiores y se pide antitérmicos, antialérgicos, prescripciones de antibióticos y aerosoles”, detalló.