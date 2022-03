https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 17:42

17:41

Un adolescente envió un conmovedor mensaje de despedida y se volvió viral en las redes sociales. Ahora, miles de personas están dispuestas a ayudarlo.

La Plata Dejó el fútbol porque su familia no podía pagarle la cuota pero sus compañeros tuvieron un gran gesto

"Quería despedirme de todos, no queríamos esto ni yo ni mis papás pero siempre entendí que si no se puede no se puede", comenzó escribiendo Pablo, un adolescente que forma parte de la séptima división del club Everton de La Plata, y debió dejar de jugar al fútbol.



Y continuó: "No tengo la suerte que tienen ustedes, mis papás se rompen el alma por darnos las cosas y aunque todos saben que el fútbol es lo que más amo ya no se puede porque es muy caro".

hoy un compañero mandó esto, lloren conmigo pic.twitter.com/ZcmuMAv4SO — fan del agua (@eli_nvalido) March 22, 2022

"Por ahí algún día cuando sea grande y trabaje vuelva y los vuelva a ver, igual si quieren agenden mi número así cuando se acuerden de mí nos juntamos, son un grupo re lindo, desde que empecé nunca hicieron diferencias conmigo", continúa el desgarrador mensaje que se hizo viral luego de que su compañero Eliseo lo comparta.



Pablo concluyó sus palabras agradeciendo a sus compañeros: "Gracias chicos, suerte, como nos decía el profe Julio tenemos que jugar, aprender pero sobre todo ser compañeros y divertirnos, los voy a extrañar una banda, gracias de verdad. Cada vez que entren a la cancha yo voy a estar ahí y cuando jueguen de local los voy a ir a ver como hice siempre".

CVU: 0000003100069083111658 (no se si lo copie bien, revisen)



Nombre: Gabriela.lugo.873 pic.twitter.com/GDkw75YYjQ — fan del agua (@eli_nvalido) March 23, 2022

Tras el mensaje, Eliseo, uno de sus compañeros compartió la situación en Twitter y la gente comenzó a ofrecerse a ayudar para que pueda continuar jugando.



Al cabo de unas pocas horas, la publicación se viralizó y Eliseo se comunicó entonces con la madre de Pablo, quien compartió un número de CVU para realizar donaciones.



Finalmente, desde la dirigencia del club, se hicieron eco de la situación y se comunicaron con el padre del jugador para brindarle una beca. Al llegar a su casa, el chico que no se había enterado de nada por estar en la escuela, envió a sus compañeros un mensaje contando que iba a seguir jugando.