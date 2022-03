El gobierno acusa a los productores agropecuarios de especular "para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 23.03.2022 - Última actualización - 19:43

19:32

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, apuntó también contra las empresas del sector alimenticio y las culpó por los últimos incrementos en las góndolas

El secretario de Comercio Interior Roberto Feletti apuntó contra los empresarios del sector alimenticio y dijo que los incrementos de precios de los úlltimos días son “un ataque especulativo de los que quieren comprarse departamentos en Miami y más 4x4″. Así lo afirmó el funcionario en una conferencia de prensa en la que disparó con dureza contra compañías de la industria de la alimentación y los supermercados por aumentos de precio que consideró “injustificados”.

En ese sentido, apuntó contra dirigentes del agro y del sector alimenticio a quienes acusó de llevar adelante un ataque “especulativo e inesperado”. Según Feletti, “no hay aumento de costos que justifique esto. Esta secretaría inscribe su política de canasta en variables, lo que puede generar alguna tensión. Pero el dólar está bajando, se cerró el acuerdo con el Fondo. ¿Qué es esto en tres días? Es un ataque especulativo que no es tolerable”, acusó.

“Por eso hablo de especulación, de los que quieren comprarse más departamentos en Miami, más 4x4 y salen a la ruta a exhibir el lujo que tienen porque quieren convalidar una suba del 50% en dólares en sus stocks, por solo efecto riqueza. Yo dije la otra vez: si vamos así la Mesa de Enlace va a decidir qué comemos y qué no comemos”, dijo.

En ese sentido, Feletti afirmó que sostiene su idea de que las retenciones también deberían aumentar para granos como trigo y maíz, una idea que descartó hace diez días el ministro de Economía Martín Guzmán. “Planteé la suba de las retenciones y lo sostengo. No se puede defender un aumento del 50% de la riqueza a costa de la mesa de los argentinos: el riesgo alimentario es real. En ese marco, aparecen especulaciones sorprendentes”, consideró el secretario de Comercio Interior.

Además, en referencia la frase del ministro Julián Domínguez, que habló de que el campo es “la gallina de los huevos de oro”, Feletti contrapuso: “Que todo el oro no se quede en el gallinero”. “Hay plazo hasta el lunes a retrotraer precios; intendentes y gobernadores van a verificar; no hay una estimación de costos que permita justificar esto. Si no lo hacen está la ley de abastecimiento”, recordó. “El sector agropecuario primario nunca tuvo un proyecto de país; de la generación del 80 solo queda el Teatro Colón. Este país necesita de la industria”, indicó, en relación a los cuestionamientos de la dirigencia rural por la suba de las retenciones.

Feletti apuntó contra supermercados y proveedores por los niveles de abastecimiento y de subas de precios que según la secretaría de Comercio “se registraron solo en tres días” entre los que nombró incrementos de 15% en limpieza, 13% en frescos y 15% en productos de almacén, entre otros. El funcionario afirmó que el “escenario requiere un aporte de todos” y dijo que “nadie le pide a las grandes empresas que pierdan plata, pedimos el cumplimiento de Precios Cuidados y que no haya por fuera de eso ataques especulativos”.

”A diferencia del 2018 o 2019, hoy (las empresas) presentan ganancias importantes, y está bien, pero también deben ayudar y acompañar políticas de regulación para llevar certidumbre a los argentinos y argentinas en su comida diaria”, agregó.

Feletti explicó que en febrero impactaron los aumentos de precios del rubro de las verduras y de los comercios de proximidad, en parte por “una política de algunas empresas alimenticias de canalizar por lugares menos controlados y regulados ciertos desvíos de precios mayores”. Tras recordar que “el 60% de consumo de alimentos envasados es a través de comercios de proximidad”, anunció la intención del Gobierno de sumar una canasta de 60 productos para los locales de ventas barriales o de proximidad en el próximo mes de manera conjunta con la renovación del programa Precios Cuidados.

”Varias veces intentamos armar esa canasta”, recordó Feletti, quien la consideró “imprescindible”, al tiempo que admitió que “el problema es el control pero también el margen del comercio, el autoempleo e informalidad”.

Por otra parte, anunció que se está “armando una canasta de productos frescos en frutas y verduras”, que complemente la de los cortes cuidados de carne, y permita evitar la estacionalidad. ”Va a estar vigente junto con la renovación de precios cuidados el 7 de abril”, informó Feletti, al tiempo que admitió los problemas en la comercialización. En relación al fideicomiso al trigo, explicó que se “fijará la tonelada para la harina de consumo en $ 25 mil, que es el valor que tenía el trigo antes de la guerra en enero” y destacó que “el Gobierno compromete entre USD 350 millones y 370 millones” para mantener el precio. En ese marco, “la bolsa de harina industrial de 25 kilos se venderá a $ 1150″, precisó.