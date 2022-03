https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Santa Fe y otras ocho provincias están bajo alerta por tormentas y fuertes vientos

La ciudad de Santa Fe no está alcanzada por ningúna tormenta, pero no ocurre lo mismo con los departamentos Caseros y General López, que se encuentran en alerta por vientos fuertes.

Crédito: Flavio Raina



Crédito: Flavio Raina

Las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Misiones, San Luis y Santa Fe se encuentran bajo alerta meteorológico por tormentas y fuertes vientos que pueden alcanzar hasta 70 kilómetros por hora, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En el territorio porteño rige una alerta amarillo por vientos, mientras que en gran parte de la provincia de Buenos Aires rigen alertas naranjas por lluvias fuertes como por vientos que pueden alcanzar velocidades de entre 50 y 70 kilómetros por hora y ráfagas que pueden superar los 90 kilómetros por hora.

Entre las zonas bonaerenses alcanzadas están la ciudad de La Plata, varias localidades de la costa atlántica, Bahía Blanca, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Chacabuco, Colón, General Villegas, Junín, Leandro N. Alem, Lincoln, Pergamino, Salto y Trenque Lauquén, entre otras. 👉Además, durante el jueves la formación de un sistema de baja presión provocará ráfagas🌬️ intensas entre 60 y 80 km/h⚠️ en el centro del país, especialmente en Bs As, La Pampa, Córdoba, Sta Fe y Entre Ríos. Situación que estará acompañada por lluvias y ⛈️tormentas. pic.twitter.com/rnXgZDoyJZ — SMN Argentina (@SMN_Argentina) March 23, 2022 En Córdoba rige la alerta amarilla por fuertes vientos para los departamentos de Juárez Celman y Río Cuarto, al igual que en las localidades entrerrianas de Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay, mientras que en Corrientes hay aviso por tormentas para las localidades de General Alvear, Paso de los Libres, San Martín y Santo Tomé.

En tanto, en Santa Fe rige alertas por vientos fuertes para Caseros y General López, al igual que en casi todo el territorio de San Luis, mientras que en La Pampa rigen alertas por abundantes lluvias y condición muy ventosa y en Misiones por tormentas fuertes. Con información de Télam



