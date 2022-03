https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 24.03.2022 - Última actualización - 21:04

No le responde los mensajes

La deuda en dólares que la China Suárez mantendría con Benjamín Vicuña

La actriz le habría pedido un monto a su ex pareja para decorar la casa que compraron, aunque todavía no cumplió con la parte de la devolución.

Crédito: Imagen ilustrativa

Eugenia Suárez y Benjamín Vicuña mantiene una relación con altibajos desde su separación. Si bien priorizan el bienestar de los dos hijos que tienen en común, se reveló un nuevo detalle que los habría distanciado aún más desde su ruptura durante 2021, a pesar de compartir algunos momentos con Magnolia y Amancio. Durante la emisión del miércoles de "LAM", Yanina Latorre aportó un nuevo capítulo a lo ocurrido entre los ex novios. La panelista del programa comentó en primer lugar que el actor chileno firmó las escrituras de la casa que iban a compartir apenas tres días antes de que ella le pida la separación. Como si fuera poco, confesó que hay una deuda millonaria entre ambos que todavía no se saldó. "Ella necesitaba dinero para decorar la casa, a pesar de los canjes. Es una casa muy antigua a pesar de que es muy linda, tiene una onda campestre", comenzó la esposa de Diego Latorre. Además, agregó: "Ella le pidió prestado 100 mil dólares hasta que venda un departamento que ella tenía. El departamento se vendió pero ella no le devolvió la plata y no contesta los mensajes ni a él ni al abogado". Por último, aportó que la China Suárez está ofendida con Benjamín Vicuña aunque se desconoce el motivo. La millonaria deuda que mantiene la actriz podría generar un gran conflicto entre ellos, aunque por el momento queda en el ámbito privado.

