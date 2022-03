Laurita Fernández arremetió contra Aerolíneas Argentinas

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La bailarina recurrió a su cuenta de Twitter para realizar un fuerte reclamo contra la empresa de vuelos de bandera nacional.

Laurita Fernández recurrió a su cuenta de Twitter para realizar un fuerte reclamo contra la empresa Aerolíneas Argentinas. Según contó la bailarina, tuvo inconvenientes con su equipaje.

A través de un tuit, Laurita expresó: "No suelo quejarme por acá pero DESASTRE, @Aerolineas_AR. Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No dan garantía de seguridad a sus pasajeros". Por lo visto, tras regresar a Buenos Aires luego de varios días de filmación en Mendoza, la famosa pasó un mal momento y decidió exponerlo en las redes sociales para hacerlo público.

No suelo quejarme por aca pero, DESASTRE @Aerolineas_AR . Me rompieron el candado, abrieron y revolvieron mi valija y la de otros pasajeros del mismo vuelo. No da garantía de seguridad a sus pasajeros. — Laura Fernández (@laufer4) March 24, 2022

¿Qué hacía Laurita Fernández en Mendoza?

Hace una semana aproximadamente, Laurita Fernández fue vista en la provincia de Mendoza junto a Benjamín Vicuña. En medio de rumores de romance, finalmente se supo que estaban filmando una película. Se trata del filme "Papá al rescate", una coproducción argentino-chilena, escrita y dirigida por Marcos Carnevale.

La ficción narra la historia de Nico (Benjamín Vicuña), quien a una semana de casarse y festejar la boda con su novio en Chile debe cambiar sus planes, viajar a la Argentina y revelar su gran secreto: es padre de una niña que vio solo cuando nació.

Ahora, la pequeña se encuentra en un hogar en la provincia de Mendoza y, a raíz de la muerte de su madre, Nico tiene 3 días para ir a buscarla y que no pase a estar en adopción. A todo esto, el personaje de Laurita Fernández, Marina, es una asistente social que ayudará al personaje de Vicuña a recuperar a su hija.