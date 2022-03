Conoce las 19 selecciones clasificadas al Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar ya tiene a 19 selecciones clasificadas que participarán de la cita que se llevará a cabo entre el 21 de noviembre y 18 de diciembre próximo.

Tras el pase último de Ecuador y Uruguay, solo quedan 13 lugares que se repartirán entre los diferentes continentes. La Conmebol debe definir el quinto puesto que irá al Repechaje, Europa tiene 3 cupos más, cinco de África, 3 de Concacaf y 1 de Asia que irá con el de Sudamérica.

La lista de los clasificados al Mundial

Sudamérica (4): Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay.



Asia (5): Qatar, Irán, Corea del Sur, Japón y Arabia Saudita.



Europa (10): Dinamarca, Alemania, Francia, Bélgica, Croacia, España, Serbia, Inglaterra, Suiza y Países Bajos.

Back on the global stage 🇪🇨💪



After missing out in 2018, Ecuador return to the #WorldCup party 🥳 #WCQ | #WorldCup pic.twitter.com/fcHIBd3GB0