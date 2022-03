https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Anses otorgaría créditos de hasta 85.000 pesos a víctimas del terrorismo de Estado

La medida beneficia a ex presos políticos y sus derechohabientes. Para obtener el préstamo, el tomador deberá percibir la pensión no contributiva.

Boletín Oficial Anses otorgaría créditos de hasta 85.000 pesos a víctimas del terrorismo de Estado

En una de sus últimas medidas, la ANSeS incorporó a su programa de créditos a los ex presos políticos y sus derechohabientes, que de esta manera podrán gestionar préstamos de hasta $ 85.000. A través de la Resolución 59/2022 publicada en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que esta decisión abarca a "aquellas personas víctimas del accionar represivo ilegal del Estado argentino hasta el 10 de diciembre de 1983, incluyendo asimismo a sus derechohabientes", en los términos de la ley 26.913 de Reparación a Ex Presos Políticos de la República Argentina. Según lo dispuesto, el tomador del crédito deberá ser un beneficiario que perciba la pensión no contributiva establecida en esa ley, y ser menor a los 92 años antes de la finalización del plazo de amortización total. El valor máximo de los créditos por titular será de $ 85.000, y el plazo de amortización podrá ser de 24, 36 y 48 cuotas mensuales y consecutivas. Para quienes opten por las 24 cuotas, la Tasa Nominal Anual (TNA) será del 29% y el Costo Financiero Total Efectivo Anual (Cftea) de 36,04%. En el caso del plazo de 36 cuotas, la TNA también será del 29% y el Cftea de 37,03%, mientras que para 48 cuotas, 29% y 37,55%, respectivamente. El cobro del préstamo se efectuará mediante el correspondiente descuento de las prestaciones, explicó la ANSeS. Para justificar esta medida, el organismo resaltó que "una de las principales políticas impulsadas por los distintos Gobiernos democráticos de los últimos 40 años lo constituyeron las políticas reparatorias de los daños producidos por el terrorismo de Estado". "En ese sentido, el Estado Nacional conformó un sistema integral conformado por las leyes N° 24.043, 24.321, 24.411, 25.914, 26.564 y 26.913, que han reconocido derechos a víctimas y familiares de víctimas por los hechos acontecidos", añadió. Por caso, recordó que la Ley Nº 26.913 establece una pensión graciable para todas las personas que acrediten haber sido privadas de su libertad por causas políticas, gremiales y/o estudiantiles hasta el 10 de diciembre de 1983. Por último, destacó que los préstamos ANSeS "impulsan la economía y dan una mejora a dichos universos en razón del fin último del Estado Nacional que es el bien común, creando de esa forma las condiciones necesarias para mejorar el estándar de vida e impulsar el desarrollo". Con información de NA.

