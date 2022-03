Polémica por el pedido de "memoria completa" de un senador santafesino

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legislador radical sostuvo que el 24 de marzo “es una fecha para repudiar toda forma de violencia política” y desde el PJ departamental repudiaron sus dichos y los vincularon con la “teoría de los demonios”. Enseguida entró en escena la UCR de General López, que además de elogiar los “valores humanistas” del senador provincial, recordaron las actitudes del peronismo que fueron funcionales al Golpe del ’76 y luego su escasa convicción de enjuiciar a las Juntas Militares.

Este 24 de marzo, en coincidencia con el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el senador provincial por el departamento General López, Lisandro Enrico posteó en sus redes sociales un mensaje que generó cientos de comentarios y despertó inmediatas reacciones desde distintos sectores políticos. En sus filosas declaraciones, el dirigente radical expresa lo siguiente: “Es una fecha para repudiar toda forma de violencia política, no sólo la que se hizo desde el Estado, sino la que se hizo desde fuera del Estado. En el medio había personas”. Y continúa el legislador venadense: “Es una fecha para resaltar el respeto por la vida de todas las personas, de todas, porque todas las vidas merecen ser honradas. No hay vidas que valgan más que otras”, para cerrar señalando: “Nunca más la violencia, provenga de donde provenga”.



Respuesta peronista regional



El comunicado del máximo referente departamental de la Unión Cívica Radical (UCR) originó numerosas adhesiones y también encendidos rechazos, como el expresado este viernes por el Consejo Ejecutivo Departamental del Partido Justicialista de General López, en los siguientes términos: “Habiéndose cumplido ayer 46 años del golpe genocida, resulta inadmisible que quien detenta un cargo cuya existencia debe a la democracia, que tanto costó recuperar y consolidar, genere confusión en la sociedad, aludiendo a la teoría de los dos demonios. Todos y todas debemos ser contundentes a la hora de condenar la violencia ejercida por un Estado que fue tomado violentamente y ejerció la violencia en todas sus formas. Suspendiendo la Constitución, el estado de derecho, las garantías individuales, sembrando el terror mediante la persecución, el secuestro y el asesinato. Cuyo objetivo final, y ya sin resistencia, consistió en generar la dependencia económica y la subordinación política, mediante la destrucción del aparato productivo y el endeudamiento, que aún hoy padecemos”, enfatizan.



“Todas y todos debemos ser contundentes, el senador aún más”, advierten desde el PJ departamental.

“A 46 años del día más oscuro de nuestra historia, por los 29 desaparecidos de nuestro departamento y los 30 mil del territorio nacional, seguimos diciendo: Nunca Más al Terrorismo de Estado”, concluye la contestación pública.



Contraataque de la UCR departamental



Tras la polémica suscitada por los dichos de Enrico sobre el sentido de la conmemoración del 24 de marzo, y el repudio del PJ, la saga de contrapuntos continuó esta tarde con un comunicado emitido por la Unión Cívica Radical de General López, que avala en su accionar al senador provincial, a quien reconoce en su trayectoria política una “profunda vocación humanista, de respeto por la vida y por las injusticias que lamentablemente aún sufrimos hoy en nuestra sociedad”.



“Por eso es que no podemos mirar a un costado en una fecha que enluta a todos los argentinos y que lleva a la reflexión de todos, sin que sectores políticos intenten evitar que se debata la responsabilidad que cada uno tuvo en la tragedia que significó para el país el terrorismo de Estado, el golpismo y la violencia armada. Fuimos y somos el partido político que defiende la libertad de los hombres y las mujeres, como derecho rector de un pueblo libre”, expresa la declaración boinablanca.



“También somos el partido político, que cuando habla de Memoria, Verdad y Justicia, lo hace desde las convicciones en las que nuestro Presidente Raúl Alfonsín, en épocas complejas, promovió el juicio a las Juntas Militares y la persecución penal a las cúpulas guerrilleras. El juicio a las Juntas fue y es único en el mundo: en ningún otro país un tribunal civil juzgó a militares por crímenes cometidos durante esa época. También el Presidente Alfonsín, fue quien creó bajo su gobierno la Conadep que presidió Ernesto Sábato, permitiendo al día de hoy reconstruir la base de lo ocurrido en el período más sangriento del país. Y recordar también que fue Alfonsín quien creó el Banco Nacional de Datos Genéticos, que todavía hoy sigue encontrando hijos de desaparecidos para ayudarlos a recuperar su identidad. Todo esto, mientras el Partido Justicialista avalaba la auto-amnistía militar, se negaba a integrar la Conadep y convocaba a un paro nacional contra el Presidente el mismo día en que empezaban los juicios”, detallan los radicales de General López.



“Algunos prefieren usar estas fechas para construir un relato que esconda lo que no hicieron cuando había que hacerlo. Pareciera que no quieren que se hable de los miles de desaparecidos que registró el país mientras gobernaba María Estela Martínez de Perón, de las organizaciones que no bajaron las armas ni aún contra un gobierno de su propio partido electo por el voto popular, o de la Triple A. Pareciera que no quieren que se hable de esas responsabilidades que desembocaron en la tragedia del Golpe. Pareciera que no quieren que se hable del decreto que ordenaba aniquilar a la subversión y que fue firmado por el gobierno peronista de 1973-1976. El radicalismo sí quiere hablar, porque es preciso que la sociedad conozca en su total dimensión el espanto en el que fue sumida por la violencia política y el terrorismo de Estado”, refuerza.



“Pero también queremos que no se esconda el presente detrás del pasado. Para poder salir adelante como sociedad, necesitamos que la dirigencia política en su conjunto trabaje en pos resolver los problemas del ahora y en cómo enfrentar las desigualdades y la violencia que hoy padecemos miles de argentinos. Por ello es que vamos a destacar siempre, en personas como Lisandro Enrico, el rol importante del dirigente político que transforma la palabra en acción y que defiende desde su pensamiento, la libertad y el estado de derecho”, concluye.