Sábado 26.03.2022 - Última actualización - 7:57

7:55

Dolor en colegas Conmoción en el mundo de la música por la muerte de Taylor Hawkins, baterista de Foo Fighters

Conmoción a nivel mundial por la repentina muerte del baterista de Foo Fighters, Taylor Hawkins, mientras se encontraba de gira con la banda en Colombia.

Conocida la triste noticia, colegas del mundo de la música compartieron su dolor y sorpresa por las redes sociales.

Por ejemplo, el ex Beatle, Ringo Starr publicó: "Dios bendiga a Taylor paz y amor para toda su familia y la banda paz y amor".

God bless Taylor peace and love to all his family and the band peace and love. 😎✌️🌟❤️🎶🌈☮️ pic.twitter.com/wn2izxn4Vd — #RingoStarr (@ringostarrmusic) March 26, 2022

Por su parte, Ozzy Osbourne posteó: "Fue realmente una gran persona y un músico increíble. Mi corazón, mi amor y mis condolencias están con su esposa, sus hijos, su familia, su banda y sus fanáticos. Nos vemos del otro lado".

. @TaylorHawkins was truly a great person and an amazing musician. My heart, my love and my condolences go out to his wife, his children, his family, his band and his fans. See you on the other side - Ozzy — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) March 26, 2022

"Conmocionado y entristecido de saber que Taylor Hawkins ha fallecido hoy.! Nuestras oraciones y condolencias están con la familia, amigos y fanáticos. Triste", señaló Gene Simmons

Shocked and saddened to hear @taylorhawkins has passed away today.! 😞. Our prayers and condolences go out to the Hawkins family, ⁦@foofighters⁩ friends and fans. Sad. https://t.co/Mgu2K4SJyL — Gene Simmons (@genesimmons) March 26, 2022

Mientras que la banda The Smashing Pumpkin publicó: "Nuestro más sentido pésame para la familia de Taylor, sus fans y, por supuesto, su banda".

Taylor Hawkins 1972-2022.

Our deepest sympathies to Taylor’s family, his fans, and of course his band. pic.twitter.com/qlEaQK0uui — The Smashing Pumpkins (@SmashingPumpkin) March 26, 2022

Al tiempo que la legendaria banda de rock, Guns N' Roses, en su perfil oficial posteó: "Te extrañaremos por siempre".