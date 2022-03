El ministro de Seguridad de Chubut renunció a su cargo tras atropellar a un ciclista

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Leonardo Das Neves presentó la renuncia después de embestir a un hombre en la ruta, quien resultó con severas heridas y permanece internado en terapia intensiva y estado crítico.

El ministro de Seguridad de Chubut, Leonardo Das Neves, renunció a su cargo después de embestir a un ciclista en la ruta, quien resultó con graves heridas y permanece internado en terapia intensiva y bajo estado crítico.

El episodio ocurrió el jueves pasado en horas de la tarde, cuando Das Neves manejaba una camioneta Ford Territory oficial del ministerio por la Ruta Provincial 7 y por causas que se investigan, atropelló a un ciclista que circulaba en su misma dirección. Tras el choque, el ciclista impactó contra el parabrisas de la camioneta y cayó sobre el asfalto.

Mientras continúan las pericias e investigaciones respecto al hecho, Das Neves se sometió al examen de alcoholemia, el que dio negativo, según informaron diferentes medios.

Por su parte, el ciclista fue identificado como Hugo César Gallardo, de 41 años, domiciliado en el barrio Primera Junta de la ciudad de Trelew.

Tras el accidente, Das Neves declaró a la prensa que "lo que me importa ahora es el estado del muchacho. Yo venía circulando por la ruta 7 (que une Rawson con Trelew) y de la nada me apareció el ciclista. No pude evitar el choque". Con el correr de los días, su renuncia comenzó a circular en los extremos del gobierno, hasta que el viernes pasado la presentó de forma oficial y el gobernador Mariano Arcioni la aceptó

Leonardo Das Neves, de 60 años y que es primo del fallecido exgobernador chubutense Mario Das Neves, había asumido el cargo de ministro de Seguridad luego de las elecciones legislativas de noviembre pasado en reemplazo de Federico Massoni, quien fue candidato pero los resultados no lo acompañaron y decidió alejarse del cargo.

?Su gestión de seis meses en el área de Seguridad fue bastante caótica. El mismo día del acto de su asunción se fugaron dos peligrosos presos de la Alcaidía de Trelew y a los pocos días estalló el conflicto por la intención de la legislatura de aprobar una ley minera, que terminó con serios incidentes que incluyeron la quema de la Casa de Gobierno y un salvaje ataque a las instalaciones del diario El Chubut en Trelew, hecho sobre el cual aún no hay ningún detenido.