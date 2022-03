https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La 94° edición que se llevó a cabo este domingo 27, y que finalizó en la madrugada del lunes 28, ya tiene la lista completa de los que se alzaron con el galardón.

Uno por uno Estos fueron todos los ganadores de los Premios Oscar 2022

El domingo por la noche se realizó la ceremonia de los Premios Oscar, la cual galardona a las producciones cinematográficas en el tradicional Dolby Theatre, ubicado en Los Ángeles, California.

Esta nueva entrega contó con muchos momentos sorprendentes; dentro de ellos, estuvo el anuncio del ganador a Mejor Película, ya que se preveía que “El poder del perro” iba a ser la que se alzara con el galardón. Finalmente, el destino fue otro.

Cada uno de los premiados

Mejor Película: “CODA”

Mejor Actriz: Jessica Chastain, “The Eyes of Tammy Faye”

Mejor Actor: Will Smith, “King Richard”

Mejor Dirección: Jane Campion, “The Power of the Dog”

Mejor Canción Original: “No Time To Die” (“No Time to Die”) - Billie Eilish

Mejor Documental: “Summer of Soul (…Or, When the Revolution Could Not Be Televised)”

Mejor Guión Adaptado: “CODA”

Mejor Guión Original: “Belfast”

Mejor Diseño de Vestuario: “Cruella”

Mejor Película Extranjera: “Drive My Car”, Japón

Mejor Actor de Reparto: Troy Kotsur, “CODA”

Mejor Película Animada: “Encanto”

Mejor Actriz de Reparto: Ariana DeBose, “West Side Story”

Mejor Sonido: “Dune”

Mejores Efectos Especiales: “Dune”

Mejor Cortometraje Documental: “The Queen of Basketball”

Mejor Cortometraje Animado: “The Windshield Wiper”

Mejor Cortometraje Live-Action: “The Long Goodbye”

Mejor Banda Sonora: “Dune”

Mejor Montaje: “Dune”

Mejor Diseño de Producción: “Dune”

Mejor Peinado y Maquillaje: “The Eyes of Tammy Faye”