Continúa el miércoles

Cuáles son los clasificados y cómo seguirá la Copa Argentina

Hasta el momento, los 32avos solo han dado la sorpresa de la victoria de Chaco For Ever ante Arsenal.

Con la victoria de Racing sobre Gimnasia y Tiro de Salta por 3 a 1, la Copa Argentina ya tiene 15 clubes que se metieron en los 16avos de final del certamen que tiene a Boca como defensor del título. En tanto que el duelo más cercano será este miércoles entre Defensa y Justicia contra Sacachispas. Partido que se disputará en cancha de Belgrano de Córdoba y que comenzará a las 20.10 horas. Además, el 5 de abril se enfrentarán Central Córdoba con Gimnasia de Jujuy y Sarmiento de Junín ante Flandria. Mientras que un día después, jugarán Newell´s frente a Ituzaingó. Los equipos que ya están en los 16avos son: Lanús Independiente Rivadavia de Mendoza Agropecuario Vélez Colón Banfield Boca Argentinos Juniors River Chaco For Ever Talleres Unión Estudiantes Independiente Racing

