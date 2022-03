https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 29.03.2022 - Última actualización - 7:26

7:24

La Segunda División tiene a Belgrano en lo más alto de las posiciones, mientras que Brown de Adrogué es el único escolta.

Ascenso argentino Se completó la octava fecha de la Primera Nacional La Segunda División tiene a Belgrano en lo más alto de las posiciones, mientras que Brown de Adrogué es el único escolta. La Segunda División tiene a Belgrano en lo más alto de las posiciones, mientras que Brown de Adrogué es el único escolta.

Con el importante triunfo de Brown de Adrogué sobre Almagro por 3 a 0, la victoria de San Martín de Tucumán ante Deportivo Maipú y el partido agónico que terminó llevándose Instituto contra Ferro, se dio por terminada la fecha 8 de la Primera Nacional.

Además, este lunes, se dieron los siguientes resultados:

Tristán Suárez 2 - Quilmes 2

Atlanta 3 - Flandria 1

Estudiantes (BA) 0 - Temperley 0

Def. de Belgrano 1 - Nueva Chicago 1

Atlético Rafaela 1 - Dep. Madryn 1

Agropecuario 2 - Independiente Rivadavia 1

Santamarina 1 - Dep. Morón 2

Principales posiciones: Belgrano, 19 puntos; Brown (A), 18; San Martín (T) 17; Instituto y Brown (PM) 16; Almirante Brown 15; Deportivo Riestra 14; All Boys 13; Chaco For Ever, Deportivo Madryn, Defensores de Belgrano y Estudiantes de Río Cuarto 12; Chacarita 11; Quilmes, San Martín (SJ), Atlanta, Deportivo Morón, Nueva Chicago, Estudiantes BA y Almagro 10; Dep. Maipú, Sacachispas, Agropecuario y Gimnasia (J) 9; Independiente Rivadavia, Temperley y Atlético de Rafaela 8; Villa Dálmine y Alvarado 7; Gimnasia (M), Ferro y San Telmo 6; Tristán Suárez, Santamarina y Flandria 5; Guemes (SE) 4; Mitre (SE) 3.