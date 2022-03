https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Industria Argentina

Tras el escándalo en los Óscars, salieron a la venta muñequitos de Will Smith y Chris Rock

Milonga Customs, una marca desarrollada por siete jóvenes argentinos, no tardaron en realizar en juguete, la histórica situación que marcó a los Oscars 2022.

A horas de la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar, salieron a la venta un par de muñecos que emulan la situación.

Las figuras del polémico momento fueron realizadas por "Milonga Customs", un emprendimiento argentino abocado a crear "figuras con mucha antidedicación, poca imaginación y rebuscamiento ilógico". Ellos mismos también se definen como "artesanos que hacen muñecos a pedido".

Dentro de Milonga Customs, el encargado de actuar la figura del épico momento en los premios Oscar 2022, fue «@ieie_milonga», fabricante de muñecos personalizados. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Milonga Customs (@milongacustoms) Milonga Customs, que cuenta con más de 73.000 de seguidores en Instagram, publicó su nueva creación y generó una gran cantidad de likes y comentarios. Además, en Twitter varios usuarios se encuentran comentando acerca de la rapidez y creatividad que tuvieron.

