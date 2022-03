https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Qatar 2022

Nigeria afuera del Mundial: luego de 3 ediciones no será rival de Argentina en fase de grupos

El combinado africano empató ante Ghana y no consiguió acceder a la cita mundialista.

Crédito: Gentileza

Las eliminatorias africanas llegan a su fin este martes 29 y la primera selección en quedar en el camino fue Nigeria que no pudo superar la prueba ante Ghana y tras un empate en 0 en la ida y un 1 a 1 en la vuelta quedó eliminado.

El viernes pasado habían empatado 0 a 0 en el partido jugado en Ghana y este martes como local, Nigeria igualó en uno ante su par pero el gol de visitante del seleccionado ganés le dio la clasificación.

Nigeria había sido rival de Argentina en fase de grupos en las últimas 3 citas mundialistas y el combinado albiceleste ganó en todas las ocasiones.

En 2010, la selección dirigida por Diego Maradona debutó ante Nigeria con triunfo 1 a 0 en Sudáfrica. En 2014 lo enfrentó en la tercera fecha del grupo y fue victoria por 3 a 2. Y en el mundial 2018, también lo enfrentó en la tercera fecha de la fase de grupos donde con un agónico gol de Marcos Rojo, la Selección que comandaba Jorge Sampaoli accedió a octavos de final.

En 2006, el seleccionado africano no accedió tampoco a la cita mundialista pero en 2002 también había sido rival de Argentina en el debut en aquel mundial. El partido terminó con victoria Argentina por 1 a 0.

Este viernes 1 de abril será el sorteo del Mundial de Qatar 2022 y Argentina ya tiene la certeza de que no tendrá como rival a Nigeria esta vez.

