River le deberá pagar una cifra millonaria a un club de Casilda

El club de Núñez deberá pagarle casi 10 millones de pesos a Aprendises Casildenses por los derechos formativos de Franco Armani.

Mientras River se enfoca en seguir dentro de los altos puestos de la tabla de la Copa de La Liga y el inicio de la competición por Copa Libertadores. Pero este martes explotó una sentencia que no cayó para nada bien en las oficinas del Millonario. La jueza civil, comercial y laboral de Casilda, Clelia Carina Gómez, condenó al Club Atlético River Plate a abonarle a Aprendices Casildenses una importante cifra por Franco Armani.

El Litoral dialogó con Claudio Moriconi, presidente del Club Atlético Aprendises Casildenses, quien confirmó que el monto que River les debe pagar ronda los 10 millones de pesos. La cifra corresponde a los derechos formativos del arquero Franco Armani, quien jugó en la "Academia" de Casilda entre el 23 de marzo de 1997 y el 7 de abril de 2001.

Moriconi confirmó que el fallo judicial existe, pero que no saben cuándo recibirán el dinero del Millonario. Ante esta incertidumbre, el dirigente expresó que no tienen proyectos ni obras en mente, ya que no saben cuándo podrán contar con el dinero. Mientras que en los últimos días debieron realizar una "pollada" para solventar los gastos del club.

Sin embargo, desde el club de Casilda son cautos con el fallo porque River lo apelaría. Por lo que el cobro del dinero se dilataría aún más, pero el monto tendría un interés anual del 4%.