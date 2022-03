https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Liga San Martín

Sancionaron a un jugador por insultar a un árbitro en un partido donde asegura que no estuvo

El hecho sucedió en la Liga San Martín. El fallo del Tribunal de Penas sorprendió a todos. El propio delantero de Atlético Sastre, Nahuel Cosatto, sostiene que se trata de una confusión del juez, Matías Chiappero, ya que asegura que no concurrió al encuentro de Quinta División donde se lo informó. El hombre que impartió justicia dentro del campo de juego indicó que lo reconoció en la tribuna como espectador.

Rodrigo Pretto El Tribunal de Penas de la Liga San Martín suspendió con un partido a Nahuel Cosatto por insultar a un juez de divisiones inferiores en un partido donde el propio jugador asegura que no estuvo. De esta manera, el máximo goleador en la historia de Atlético Sastre se perdería el duelo del domingo próximo ante Unión de Los Cardos. Desde el club ya preparan un descargo para evitar la suspensión y que el jugador pueda estar presente el fin de semana. La insólita situación sorprendió a todos en la mañana del martes cuando se informó el fallo del Tribunal de Penas de la Liga San Martín. En el mismo, nada sorprendía. Sin embargo, en el final del parte se comunicaba que el jugador de La Academia se encontraba sancionado. "Suspender por el término de 1 Partido al Sr. Nahuel Cosatto (c/13.821), del Club A. Sastre, según informe arbitral de 5ta. División (Art. 196 y 186)", indica. Desde el organismo explicaron que en el informe emitido por Matías Chiappero -árbitro del encuentro del partido de quinta división disputado entre Atl. Sastre y Juv. Guadalupe el día sábado- Cosatto lo había insultado siendo el propio jugador un espectador y reconocido por el juez del encuentro. Cabe destacar que La Perla no forma parte de ningún cuerpo técnico de los juveniles. Foto: Gentileza Lo cierto que es que el delantero albiceleste quedó sorprendido al desayunarse con la noticia, ya que asegura que nunca estuvo en ese mismo partido. El artículo 186º -en uno de los cuales se basa la sanción- sostiene que le cabe una "suspensión de uno a cuatro partidos, al jugador que proteste los fallos del árbitro o se dirija en términos descomedidos o con ademán airado hacia la persona del árbitro". A su vez, el otro de ellos -art. 196º- indica que "la agresión, intento de agresión, agravio, insulto, ofensa o burla contra el árbitro, árbitro asistente o asistente deportivo, que se cometan fuera del campo de juego, serán reprimidos con igual pena que la establecida para las infracciones cometidas dentro del campo de juego".

