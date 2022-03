https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 31.03.2022 - Última actualización - 4:06

4:05

Memoria, Verdad y Justicia Un dirigente docente debió renunciar tras minimizar actos cometidos en la Dictadura

La conmemoración del 46° aniversario Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia desató la controversia al interior de uno de los sindicatos santafesinos que enarbola las banderas en defensa de los derechos humanos. El jueves 24 de marzo, Alejandro Agustín A. (AAA), secretario gremial suplente de la delegación San Lorenzo de Amsafe, publicó en sus redes sociales un extenso comentario que generó un repudio unánime en el sector docente. Luego de viralizarse el escrito, el docente renunció a su cargo.

"Dejemos de pintar pañuelos", pidió AAA en su muro de Facebook, en un escrito en el que equipara las violaciones de los derechos humanos cometidos en dictadura con hechos ocurridos en otros tiempos, pasados y presentes. "Del adoctrinamiento militar se asombraban y decían que era una locura, pero se olvidan cuando adoctrinaban ellos enseñando a leer con el famoso 'Evita me ama' (…) Durante la dictadura hubo muchos asesinatos ¿Y ahora qué? Te matan por un par de zapatillas (…)", se leyó en algunos pasajes de su posteo, que ya fue eliminado de las redes.

"Es un hecho doloroso", se sinceró Sonia Alesso, secretaria general de Amsafe, ante El Litoral. La máxima autoridad del sindicato indicó que el caso "se resolvió por los canales institucionales". El docente en cuestión puso a disposición su renuncia, que fue aceptada por la entidad y comunicada mediante un escrito en el que reafirma su compromiso militante: "Mientras ciertos sectores escudan sus palabras reaccionarias desde la comodidad de una red social, Amsafe elige el camino de la construcción colectiva", menciona el texto que lleva la firma de Alesso, Sonia Monteverde, secretaria adjunta, y Marta Graf, secretaria de derechos humanos.

Memoria y negacionismo

Respecto a los argumentos que reflotan la teoría de "los dos demonios", Alesso expresó: "Me parece que la Memoria, además de ser ley, es un activo que le pertenece a todo el pueblo argentino, más allá de cualquier bandería política partidaria, porque es parte de su lucha. Nuestro país tuvo un proceso reconocido a nivel mundial en la lucha por los derechos humanos desde el gobierno de Alfonsín, mediante la creación de la Conadep, los juicios a las juntas militares y luego con el avance de los juicios en las distintas provincias. Y esto quedó reflejado el último 24 de marzo en marchas multitudinarias a nivel nacional, también en Rosario, en la ciudad de Santa Fe y en todos los departamentos de la provincia con actos y homenajes de gran convocatoria. Por eso espero y deseo que no se retroceda en las discusiones públicas, porque sería un hecho de gravedad".

En ese sentido, la dirigente sindical repasó las distintas acciones que el gremio docente realiza para sembrar Memoria: "Publicamos una nueva edición de la revista 24 de Marzo elaborada por nuestro sindicato, trabajamos con Baldosas por la Memoria en escuelas de los distintos departamentos para recordar a los trabajadores de la educación desaparecidos en Santa Fe, trabajamos en el acompañamiento por los juicios de derechos humanos que se llevan adelante en todo el país, en la pelea junto a Abuelas de Plaza de Mayo por la restitución de los jóvenes que faltan y en la reconstrucción de legajos de los docentes desaparecidos que son más de 700 en todo el país", enumeró.

Mecanismos

Sobre cómo fue que el docente llegó a integrar una comisión con ideas tan opuestas a las que el sindicato profesa y si ello expone un problema en los mecanismos de conformación de listas, Alesso manifestó: "No me parece que el caso amerite una discusión particular en este punto. La situación fue resuelta en el ámbito institucional, que es el que corresponde, en base a los principios de democracia y justicia que expresa nuestro sindicato y a las resoluciones históricas votadas por nuestras históricas asambleas. Creo que caemos en un error si puntualizamos en este caso. Lo que tenemos que defender es la larga tradición de lucha que tiene Amsafe, acompañando todos los ámbitos multisectoriales en defensa de los derechos humanos que hay en la provincia y el país".