El Concejo de Santa Fe pide información sobre comedores escolares

Veinte establecimientos de la ciudad tienen clausuradas sus instalaciones de gas. Buscan conocer en qué tiempo las autoridades educativas provinciales realizarán las obras para normalizar el servicio.

La concejala Mercedes Benedetti (Frente Progresista) solicitó información a las autoridades educativas de la provincia sobre los veinte establecimientos escolares de la ciudad cuyas instalaciones de gas fueron clausuradas por la empresa Litoral Gas.

Benedetti sostuvo que “con este pedido buscamos conocer cuál es la situación en las escuelas que cuentan con el servicio de gas natural y que fueron clausuradas por deficiencias en sus instalaciones”. Y agregó: “Queremos saber qué tipo de menú están ofreciendo y en qué tiempo se prevén las readecuaciones para que Litoral Gas vuelva a habilitar el servicio”.

La concejala explicó que en 2019 ENARGAS (Ente Nacional Regulador del Gas) pidió a las distribuidoras del país que en el término de dos años inspeccionaran todos los establecimientos educativos del país, lo que fue informado oportunamente a las autoridades de la cartera educativa.

“Quien no come, no aprende”

Tras las inspecciones realizadas desde febrero pasado (demoradas por la pandemia), Litoral Gas cortó el servicio en el 47 % de los establecimientos de la provincia: “En la ciudad son veinte las escuelas que no pudieron encender sus cocinas al inicio del ciclo lectivo 2022, luego de dos largos años de no brindar el servicio”, remarcó.

Y concluyó: “Soy docente y sé que para muchos niños, niñas y jóvenes de las escuelas públicas, la comida recibida en el comedor escolar es la única del día. Quien no come, no aprende. Aún cuando se ofrecen viandas frías, sabemos que calman el hambre pero no garantizan una buena nutrición. Urge que esto se resuelva”.