Sorteo Mundial de Qatar 2022: todo lo que tenés que saber

Desde las 13 horas se definen los rivales de Argentina para la fase de grupos, con la particularidad de que aún faltan tres de las 32 selecciones.

El Mundial de Qatar 2022 ya se vive a pleno en Argentina y se renuevan las ilusiones con la Selección que este viernes conocerá a sus rivales en el sorteo que se llevará a cabo desde las 13 horas en Doha, capital del país anfitrión.

La ceremonia donde se sabrá cómo estará compuesta la fase de grupos tendrá la transmisión en vivo de las señales televisivas TyC Sports y la TV Pública en Argentina.

En esta ocasión, el detalle es que están definidos 29 de los 32 nombres que participarán de la cita mundialista. Debido a las complicaciones en el calendario por la pandemia de Covid-19 y el conflicto bélico en Ucrania, las últimas tres plazas del Bombo 4 se definirán luego del sorteo.

Estos son los bombos

Qué pasará con los equipos faltantes

Con fecha y horario aún por definir, los dos repechajes y la última llave de la reclasificación europea brindarán los nombres restantes. En primer lugar, Escocia y Ucrania deben enfrentarse para saber quién disputará “mano a mano” el pasaje a Qatar.

Por otro lado, Perú, quinto en las Eliminatorias Sudamericanas, espera como rival al ganador de Australia - Emiratos Árabes Unidos, para jugar por la penúltima plaza.

Los cupos se completarán con el repechaje entre Nueva Zelanda, el representante de Oceanía, y Costa Rica, el cuarto en el octogonal final de la CONCACAF.

Cómo será el sorteo

Los seleccionados fueron ubicados en los bombos respecto a su posición en el ránking mundial de la FIFA publicado este 31 de marzo, el cual no sufrió notorias modificaciones en relación al de febrero. De esta manera, los equipos mantendrán su ubicación para el sorteo.

De manera habitual, Qatar irá como cabeza de serie del Grupo A por ser anfitrión. Luego se ubicarán los mejores clasificados (Brasil, Bélgica, Francia, Argentina, Inglaterra, España y Portugal), eligiendo en primer lugar la bolilla del país y luego la letra del grupo correspondiente.

🇧🇷 Brasil vuelve a la cima 🔝

🇲🇽 México es top-🔟

🇨🇷 Costa Rica, la mejor progresión 📈

🚨 El impacto en el Sorteo Final de la #WorldCup 🇶🇦



🆕 El nuevo #RankingFIFA 👇🏽 — FIFA.com en español (@fifacom_es) March 31, 2022

Lo mismo se realizará con los conformantes del Bombo 2 (Dinamarca, Países Bajos, Alemania, Suiza, Croacia, Uruguay, México y Estados Unidos), el Bombo 3 (Senegal, Irán, Serbia, Japón, Polonia, Corea del Sur, Marruecos y Túnez) y el Bombo 4 (Ghana, Canadá, Arabia Saudita, Ecuador, Camerún, Repechaje europeo (Escocia/Ucrania vs. Gales), Repechaje Concacaf vs. Oceanía (Costa Rica vs. Nueva Zelanda) y Repechaje Conmebol vs. Asia (Perú vs. Australia/Emiratos Árabes Unidos).

En el caso de estos copones, también se sortea su ubicación en la grilla, lo que define el orden de los partidos y los respectivos estadios.

Cabe recordar que no puede haber selecciones de una misma conferencia en el mismo grupo, a excepción de los de UEFA.

Cuándo y cómo se juega el Mundial

El certamen deportivo más importante del mundo comenzará el 21 de noviembre en el "Al Bayt Stadium" y finalizará el 18 de diciembre en el "Lusail Stadium" cuando se vean las caras los equipos que buscarán el título de "campeón del mundo".

Estadio Icónico de Lusail Foto: Gentileza

La fase de grupos se disputará entre el 21 de noviembre y el 2 de diciembre y en ese período habrá partidos todos los días ya que se llevarán a cabo cuatro encuentros, dos de cada grupo, en cuatro horarios diferentes que permitirán verlos a todos.

Desde el 3 de diciembre se disputarán los octavos de final que finalizarán el día 6 de diciembre y, en este caso, se jugarán dos encuentros por jornada.

En tanto, los cuartos de final serán el 9 y 10 de diciembre también con dos eliminatorias, y las semifinales tendrán lugar entre el 13 y el 14 de diciembre en un mismo horario, tras lo cual se conocerán a los dos finalistas para el 18 de diciembre, mientras que el tercer puesto se definirá el día previo.