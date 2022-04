Dos imputados por el asesinato de una joven de 22 años

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 9:54

9:49

Aixa Cuello murió el martes en el Hospital Cullen, producto de un disparo en el tórax. Acusan a su pareja por el homicidio, y a otro hombre por encubrirlo, y no se descarta que el crimen sucediera en un contexto de violencia de género.

Aixa Cuello tenía 22 años. Ingresó al Hospital Cullen el martes por la mañana, con un disparo en el pecho, y murió mientras la operaban. Quienes la habían trasladado dijeron que le habían disparado desde una moto, pero poco después fueron detenidos por el crimen.

La fiscal Alejandra Del Río Ayala junto a la Brigada de Femicidios investigan en qué circunstancias fue herida Aixa, y poco después de su muerte detuvieron a quien fuera su pareja y a un amigo de él. Se trata de José Andrés B. (25), a quien imputaron como autor de "homicidio calificado por el empleo de arma de fuego y por el vínculo", y de Matías Daniel C. (34), acusado del "encubrimiento agravado" del crimen.

La audiencia se realizó de manera virtual, a través de la plataforma Zoom, y estuvo a cargo del juez Jorge Patrizi. Estaba prevista para las 11 del jueves, pero la falta de personal policial para realizar el traslado de los detenidos hasta tribunales provocó una demora de más de 3 horas.

Si bien aún no se puede hablar de un femicidio, ya que el hecho no fue atribuido como tal, no se descarta que el asesinato se haya dado en un contexto de violencia de género. Restan pruebas que producir para profundizar la investigación en torno al fatídico suceso.

Otra versión

Por el momento, se sabe que el hecho habría ocurrido en una vivienda de barrio Barranquitas, en inmediaciones de un "aguantadero narco", cerca de las 6 de la mañana del martes y que la joven recibió un único disparo en la zona del hemitórax derecho, que le perforó el hígado, la vena cava inferior y el páncreas.

Cuando Aixa fue trasladada hasta el Cullen, quienes la acompañaron dieron una versión muy diferente: que estaban en la plaza, en barrio Santa Rosa de Lima, cuando apareció un motochorro que disparó varias veces contra el grupo de amigos, hiriendo de muerte a la chica.

Pero las investigadoras descartaron esa versión de los hechos a medida que avanzaba la pesquisa, y terminaron deteniendo a los dos hombres. El viernes por la tarde la fiscal Del Río Ayala ampliará la imputación en su contra y solicitará que ambos permanezcan en prisión preventiva.