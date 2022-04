https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 01.04.2022 - Última actualización - 18:26

18:23

Este mes

El Consejo de la Magistratura decidirá si suspende o no a la jueza que besó a un preso

Mariel Suárez, la jueza chubutense que hace unos meses fue noticia por besar a un preso, sumó otra denuncia al no imputar a un ladrón que quiso robar unos cables y lo atraparon in fraganti.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Este mes El Consejo de la Magistratura decidirá si suspende o no a la jueza que besó a un preso Mariel Suárez, la jueza chubutense que hace unos meses fue noticia por besar a un preso, sumó otra denuncia al no imputar a un ladrón que quiso robar unos cables y lo atraparon in fraganti. Mariel Suárez, la jueza chubutense que hace unos meses fue noticia por besar a un preso, sumó otra denuncia al no imputar a un ladrón que quiso robar unos cables y lo atraparon in fraganti.

Tras besar a un preso por homicidio, la jueza chubutense Mariel Suárez sumó otra denuncia al no imputar a un ladrón que quiso robar unos cables y quedó colgado, a pesar de ser atrapado infraganti. El Consejo de la Magistratura, frente a esto, decidirá si la suspenderá temporalmente en la próxima sesión.

Tomás Malerba, presidente del Consejo, aseguró que el jueves 31 de marzo entró el sumario contra la magistrada, el cual fue formulado por el Superior Tribunal de Justicia. Por este motivo estima que en la próxima sesión de abril se determinará si será suspendida. Tenés que leer Chubut: investigan si una jueza tiene un romance con un condenado a perpetua por matar a un policía

Según informó Malerba, la comisión analizará el resultado del sumario administrativo de la corte provincial, cuya investigación se abrió luego de que un jefe policial denunciara a Suárez por acudir a una unidad carcelaria y visitar al homicida Cristian Bustos.

La jueza también generó polémica cuando a mediados de marzo liberó a un hombre que chocó con su camión el auto en el que iba su ex pareja y el actual de ella. El acusado tenía varias denuncias por violencia de género, y tras su resolución, la Justicia revocó el fallo y le dictó prisión domiciliaria.

Senadores de Juntos por Chubut y familiares de una de las víctimas del preso “Mai” Bustos pidieron la destitución de la magistrada, junto al intendente de Comodoro Rivadavia. Cabe destacar que la mujer ya había sido suspendida de sus funciones años atrás por mal desempeño, pero frente a un amparo presentado tuvieron que restituirla.

El Litoral en en