https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Domingo 03.04.2022 - Última actualización - 8:08

8:05

Entrevista Oscar "Cachi"Martínez: "El justicialismo santafesino tiene que volver a convocar a todos"

En una interesante y extensa charla con este diario, el legislador del Frente Renovador-PJ habló de los temas candentes de la política provincial y nacional. Los logros de la legislatura en estos dos años de mandato, la distante relación entre el gobierno provincial y los demás sectores del justicialismo, el plan estratégico que planteó su espacio para la recuperación de la provincia. El papel de Sergio Massa en el Frente de Todos y su visión de la provincia y el país de cara al 2023.

-Se cumplieron dos años de su asunción como legislador provincial. Se siente satisfecho con el trabajo de la Cámara y el suyo propio?

En cuanto a mi trabajo puedo decir que hemos podido cumplir con convicción y mucha perseverancia gran parte de los compromisos electorales que desde el Frente Renovador hicimos en la campaña. Hemos logrado materializar numerosos sueños que durante largos años hemos abrazado y anhelado. El Boleto Educativo Gratuito es uno de ellos. La media sanción de la conectividad para sectores vulnerables en materia educativa, y la conectividad en general como política de Estado entendiendo que en estos tiempos no hay igualdad para todos si no hay internet para todos. Hemos logrado también la tan ansiada media sanción para la Ley de Víctimas de Delitos por la que hemos trabajado incansablemente, así como también otras leyes en materia de seguridad como la emergencia penitenciaria y la prisión preventiva para quienes portan armas en ocasión de la comisión de delitos. Estos y otros proyectos que tienen que ver con la protección del salario, esto es que las tarifas no aumenten más allá de ellos, y la implementacion de la cláusula gatillo para los trabajadores y trabajadoras del Estado, son la muestra de que desde el primer día en que asumí en nombre del Frente Renovador lo hice con la convicción de ser parte de un sueño colectivo que se planteó el justicialismo para recuperar la provincia en 2019. En cuanto al trabajo de la Cámara en su conjunto sinceramente creo que ha estado siempre a la altura de las circunstancias. Y digo esto porque a pesar de ser un cuerpo muy diverso en cuanto a las extracciones partidarias que la conforman, siempre hemos tenido en claro que nuestra tarea es hacer lo posible -a través de las leyes que presentamos y aprobamos- para mejorarle la vida a las santafesinas y santafesinos. Es una Cámara que siempre ha buscado los consensos necesarios y se trabaja realmente con mucha responsabilidad dejando de lado la mayor parte de las veces las diferencias en pos de, como dije antes, mejorar la vida de los santafesinos. En lo personal tengo una profunda admiración sobre la persona de Miguel Lifchitz al que lamentablemente hemos perdido, pero creo que su impronta de diálogo quedó como uno de sus legados en esta Cámara.

-Ese sueño colectivo del justicialismo del que habló antes, logró hacerse realidad en estos dos años de gobierno en la provincia?

Tengo que decir que lamentablemente aún no, no lo logramos. Y créame que de nuestra parte hicimos y hacemos todo lo posible. Como lo han hecho también la mayoría de los sectores que integramos el Frente Juntos en 2019. Pero el diálogo y los consensos tan necesarios en una Coalición se quebraron, y hay que reconstruirlos. Frente de Todos, esa fue la clave en 2019, todos detrás de los mismos sueños, todos juntos aportando nuestro granito de arena para construir, avanzar y gobernar para todos. La unidad en la diversidad, nunca se pudo concretar y tal vez el diálogo sea la principal materia pendiente en el peronismo santafesino. Hoy claramente existen diferencias entre el gobernador, y el sector de Agustin Rossi, por ejemplo, y con otros numerosos sectores que pueden contribuir y debieran ser convocados. Tal vez la institucionalización del Frente para discutir puertas adentro debiera ser el mecanismo para lograr recuperar las esperanzas que hace solo dos años habíamos generado en la provincia de Santa Fe. Me parece que lo que esta faltando es humildad, y la humildad no es signo de debilidad, sino mas bien de responsabilidad en un tiempo muy dificil para gran parte de los santafesinos y satafesinas.

-Y ahora, a un año y medio de las próximas elecciones, ve usted alguna posibilidad de recomponer ese diálogo que no se dio hasta ahora?

Mire, nosotros como Frente Renovador hemos hecho incontables esfuerzos y lo seguiremos haciendo, pero tengo que decir que aun no hemos tenido éxito. Recuerdo una carta abierta que escribí el día después de las elecciones del año pasado. En ella afirmé con humildad mi posición acerca de que el gobierno provincial necesitaba un golpe de timón y una revisión de su hoja de ruta, y que el único camino que podía transitar era el del diálogo y la búsqueda de consensos hacia afuera, con las demás fuerzas políticas, y hacia adentro del peronismo. También manifesté la necesidad de repensar la relación del Poder Ejecutivo con los demás poderes y con la sociedad toda. Quienes fuimos elegidos por el voto popular debemos saber que las ciudadanas y ciudadanos santafesinos esperan que transitemos este camino para consensuar políticas públicas que le mejoren la vida y hagan recuperar la esperanza de los santafesinos en un futuro mejor. El justicialismo santafesino necesita volver a ser un espacio político amplio que convoque a todos los sectores y busque consensos. En ese momento también plantee que era hora de llamar a todos para se hagan cargo de potenciar la gestión provincial, para consensuar los ejes centrales de las políticas públicas que hay que llevar adelante en el próximo quinquenio. Un diálogo con agenda abierta, que incluya temas centrales para el futuro de la provincia, para gobernar, para legislar, para ganar pero sobre todas las cosas para transformar. Entendiendo que en el Frente de Todos nadie sobra, con los Diputados, con los Senadores, con los Intendentes, con los Concejales, con los compañeros de la Corriente Nacional de la Militancia, de Hacemos Santa Fe, de las Departamentales, los dirigentes con historia y la conducción política del Partido Justicialista y de todas aquellas fuerzas que apostamos a recuperar la provincia en 2019.

- Las reuniones a las que convocó hace un mes atrás el presidente del PJ provincial no iban en ese sentido que usted menciona?

La verdad es que esas reuniones fueron un intento pero no quedó en nada más que buena voluntad, pero hay que seguir insistiendo. Nos podemos reunir cien veces pero si no hay voluntad verdadera de recomponer el camino del diálogo, de la búsqueda de consensos, de reconstruir la unidad en la diversidad se hace muy difícil todo. Recuerdo que luego de la reunión de nuestro espacio con el presidente del PJ, junto a los dirigentes que asistimos redactamos una solicitada llamando a reconstruir la unidad en la diversidad y repensar el camino del Justicialismo provincial de cara al futuro, que debiera darse con la firme convicción de consensuar un proyecto de Provincia con vocación de transformar esta realidad que tantos nos duele. Volvimos a pedir la convocatoria a todas las fuerzas que conformamos el Frente Juntos el 2019, porque es indispensable ponernos de acuerdo en temas centrales como la pacificación de nuestra sociedad, la lucha contra la pobreza, el desarrollo productivo de Santa Fe. Sin esos ejes ordenadores, cualquier intento de acuerdo fracasará y condenará a nuestro espacio político a la irrelevancia electoral conviertiéndonos en una fuerza que sólo acude a las elecciones de manera testimonial y no para devolverle la dignidad a nuestra castigada sociedad. Y eso no es el Justicialismo, a eso no vinimos a la política. Pertenecemos a un espacio político que tiene valores, que tiene historia y que lleva en su sangre el mandato imborrable que nos obliga moralmente a comprometernos a luchar sin descanso, porque nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. En esa misma solicitada propusimos diez ejes y temas como parte de una agenda estratégica de políticas públicas necesarias para que Santa Fe vuelva a ser la provincia invencible y deje de ser la provincia invisible. Finalmente esas reuniones no tuvieron demasiado impacto en el peronismo y en el gobierno, y así estamos.

-Usted habla de un plan estratégico con ejes ordenadores para la provincia. Cuales serían los puntos principales de ese plan al que se refiere?

Sí, hablo de un plan, con visión de futuro, que incluya temas centrales como la generación de empleo genuino y la contención con políticas públicas de asistencia social directa sin intermediaciones. La transformación de planes de empleo en trabajo, entendiendo al trabajo como el gran ordenador de nuestra sociedad. Un plan que prevea que las tarifas no aumenten más que los salarios y que tenga herramientas para que ese salario no pierda ante la inflación a traves de la clausula gatillo. También la educación, como motor para lograr consolidar el proyecto de la movilidad social ascendente. El desarrollo científico tecnológico, para generar valor agregado a nuestras producciones, el medioambiente, y la protección de los recursos naturales. La conectividad, y la discusión de un federalismo genuino, que entienda que no hay federalismo para todos sino hay internet para todos y que no puede existir un desarrollo de provincia, sin un desarrollo de todos los pueblos y ciudades y departamentos, para terminar con la migración interna que hacen que se troque la cultura del arraigo por la del anonimato y la violencia de los grandes conglomerados urbanos. Un sistema de salud que incluya a aquellos que pusieron el cuero en la pandemia para mejorar la atención primaria de nuestra población, son todos temas indispensables para el crecimiento de la provincia. Y qué decir de la seguridad, creo que necesitamos una amplia convocatoria para constituir un Consejo más inclusivo con todos los poderes del Estado y con las víctimas de delitos y sus familias, y una justicia que termine con esta situación donde la gente honesta está enrejada y son los delincuentes los que andan sueltos”.

-Muchos de estos temas han sido emblemas de los legisladores que responden a Sergio Massa en el Congreso Nacional.

Sí, claro. Yo soy parte de ese espacio desde su formación en 2013 y me siento totalmente identificado con los dirigentes que lo conforman y con la manera en que desde allí se trabaja. El Frente Renovador siempre se caracterizó por propuestas concretas, a partir del diálogo, que sabe y conoce cual es la agenda de la clase media y trabajadora y piensa sus políticas públicas a partir de ella. Que piensa en el futuro del país y por eso busca constantemente desarrollar políticas de Estado que le den previsibilidad y certidumbre a las argentinas y argentinos. Y en estos últimos dos años quedó clarísimo que Sergio Massa no es solo el conductor del Frente Renovador, no es solo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa es uno de los sostenes del Frente de Todos, es el gestor de los consensos y el garante del diálogo y el claro defensor de un modelo de desarrollo con empleo e integración social como palanca de la justicia social. Sergio Massa es el símbolo de un peronismo democrático y plural. El ha sido el mediador entre el gobierno y la oposición para llevar adelante el Acuerdo con el FMI que evitó que Argentina caiga en default por la mala gestión y los errores que cometió el gobierno de Mauricio Macri y ha mediado en tantísimas otras situaciones desde que asumió su rol, y le repito no lo ha hecho solo como presidente de la Cámara de Diputados sino como un dirigente político que está a la altura de las circunstancias.

-Imagina un escenario donde Sergio Massa sea candidato a Presidente en 2023?

Aunque suene a frase hecha, creo que todavía no es tiempo de hablar de candidaturas. Creo que como le dije antes él representa un peronismo democrático y plural, y puede ser el que haga ingresar al peronismo en el siglo 21 rescatando la esperanza. Es generador de acuerdos y de consensos. Un peronismo sin posiciones hegemónicas, sin fanatismos y abierto al diálogo permanente. Creo que tanto oficialismo como oposición coinciden que es un hombre del que la Argentina del futuro no debiera prescindir.